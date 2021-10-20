Цукерберг решил переименовать Facebook. Это произойдет на следующей неделе

Руководство компании хочет показать, что одноименная социальная сеть является лишь одним из ее продуктов, а основное внимание сейчас уделяется созданию Вселенной виртуальной реальности.

Технологическая корпорация Facebook планирует сменить свое название на следующей неделе. Генеральный директор Марк Цукерберг планирует рассказать об этом в ходе ежегодной конференции Connect 28 октября, однако презентация ребрендинга может произойти и раньше, пишет издание The Verge.

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По данным журналистов, при помощи смены названия компания хочет перестать ассоциироваться исключительно с социальными сетями и показать, что платформа Facebook является лишь одним из продуктов. Комментировать ситуацию вокруг переименования в компании отказались. Издание утверждает, что новое название хранится в секрете и известно даже не всем представителям топ-менеджмента Facebook.

Также смена название может быть приурочена к планам компании по созданию Вселенной виртуальной реальности ("метавселенной", metaverse), над которой уже работают более 10 тысяч сотрудников.

В связи с этим журналисты предположили, что новое название может быть связано с Horizon — еще не выпущенной онлайн-игрой, сделанной по технологии виртуальной реальности. Этот проект сейчас находится в режиме бета-тестирования и доступ к нему доступен исключительно по приглашению. Недавно названное приложения с игрой было переименовано в Horizon Worlds вскоре после того, как Facebook презентовал проект для организации виртуального рабочего места Horizon Workrooms.

"Ситуация усложняется тем, что, хотя в последние недели Facebook и активно продвигал идею метавселенной, эта концепция все еще не получила широкого понимания. Этот термин был изобретен писателем-фантастом Нилом Стивенсоном для описания виртуального мира, в который люди сбегают из антиутопического, реального. Теперь его внедряет одна из крупнейших и самых неоднозначных компаний в мире, и ей нужно будет объяснить, почему стоит погрузиться в собственный виртуальный мир", — говорится в публикации.

Издание также напомнило, что Facebook — не первая известная технологическая компания, изменившая название компании по мере расширения ее деятельности. В 2015 году Google был реорганизован в холдинг Alphabet, в частности, из-за того, что это уже была не просто поисковая система, а конгломерат компаний, который производит ряд продуктов — от беспилотных автомобилей до медицинских технологий. А в 2016 году компания Snapchat дебютировала с новым названием Snap Inc., выпустив смарт-очки Spectacles.

Напомним, в сентябре Facebook попал в скандал, связанный с утечкой внутренних документов, которые попали в распоряжение журналистов благодаря бывшей сотруднице корпорации Фрэнсис Хоген. Согласно этим документам, компания отдает себе отчет в том, что у подростков-пользователей участились мысли о суициде и ухудшилось расстройство пищевого поведения на фоне пользования продуктами компании.

Также Хоген во время слушаний в Сенате США заявила, что Facebook не делает достаточно для того, чтобы исследовать дезинформацию и разжигание ненависти в контенте, созданном не на английском языке.

После этого компания замедлила работу над новыми продуктами, а 4 октября произошел масштабный сбой, из-за которого все сервисы Facebook, включая внутренние, были недоступны.