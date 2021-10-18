Facebook наймет 10 тыс. новых сотрудников для создания Вселенной виртуальной реальности

Проект будет реализован в ближайшие 5 лет. На него уже выделили $50 млн.

Компания Facebook намерена привлечь 10 тыс. новых сотрудников из стран ЕС, чтобы построить "метавселенную" — онлайн-мир, в котором люди будут общаться, жить, развлекаться и работать виртуально,

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Об этом пишет Reuters.

Новые кадры из ЕС должны будут присоединится к команде, которая уже работает над проектом под названием Reality Labs. Используя технологии виртуальной и дополненной реальности, Facebook планирует создать больше эффектов, обеспечивающих "виртуального присутствия", которое будет имитировать личное общение. Марк Цукерберг считает, что метавселенная будет доступна не только для тех, кто имеет VR/AR-гарнитуры, но и пользователям ПК, мобильных устройств и игровых консолей.

На создание метавселенной компания уже выделила $50 млн. Часть из этих денег потрачена на тестирование нового приложения для гарнитуры Oculus Quest 2. С помощью софта и устройства юзеры проводили деловые встречи в виртуальной реальности, где их представляли аватары.

Вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг сообщил, что компания надеется на сотрудничество с правительствами стран ЕС, чтобы найти нужных специалистов и рынки для продвижения вперед глобального проекта.

"Эти инвестиции (в новые рабочие места) являются вотумом доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов. Европа очень важна для Facebook", — заявили в компании.

Фокус ранее писал, что Facebook притормозила с разработками и внедрением новых продуктов из-за критики. Компанию обвиняют в негативном воздействии на пользователей, в том числе на детей. На репутацию Facebook влияют и показания бывших ее сотрудников, которые свидетельствуют о злоупотреблениях в компании.

Примером станут, в частности, показания Фрэнсис Хоген, озвученные в Сенате США. Экс-сотрудница Facebook, которая влияла на алгоритмы по определению контента, заявила, что соцсеть стремиться к прибыли, вопреки всему.

Напомним, 4 октября у Facebook, Instagram и WhatsApp произошел массовый сбой, самый масштабный за последние годы.

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