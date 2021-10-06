Facebook замедлила работу над новыми продуктами из-за волны критики в свой адрес, — СМИ

Корпорация на данный момент пытается разобраться, с какими еще негативными оценками она может столкнуться в свете расследования о вредном влиянии соцсетей на детей.

Корпорация Facebook замедлила темпы разработки и внедрения новых продуктов на фоне волны обвинений в том, что ее сервисы негативно воздействуют на пользователей, в том числе и детей. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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Газета напомнила, что приостановка работы над новыми продуктами произошла на фоне публикации секретных документов компании в СМИ, интервью бывшей сотрудницы Фрэнсис Хоген для американского телевидения, а также ее выступления в Сенате США.

Помимо этого журналисты сообщают, что корпорация приостановила работу над текущими проектами, однако вместе с тем более десяти сотрудников были привлечены к проведению аудита ситуации с репутацией Facebook — их роль состоит в изучении того, какой критике может быть подвержена компания. Еще одной целью этого аудита является проверка продуктов компании на предмет негативного влияния на детей.

Издание также привело заявление генерального директора Facebook Марка Цукерберга, сделанное им во вторник на фоне критики в адрес корпорации.

В частности, бизнесмен призвал руководителей "глубоко погрузиться в работу" в течение следующих нескольких дней.

"Я провел много времени за размышлениями о том, какие впечатления я хочу, чтобы мои дети и другие люди получали в интернете, поэтому для меня важно, чтобы все, над чем мы работаем, было безопасным и полезным для детей", — заверил Цукерберг.

Напомним, корпорация Facebook inc. владеет такими продуктами, как одноименная соцсеть Facebook, Instagram, мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger.

Согласно внутренним документам, которые попали в распоряжение журналистов благодаря бывшей сотруднице корпорации Фрэнсис Хоген, Facebook отдает себе отчет в том, что у значительной аудитории подростков-пользователей участились мысли о суициде и ухудшилось расстройство пищевого поведения на фоне пользования продуктами компании.

Помимо этого Хоген во время слушаний в Сенате заявила, что Facebook не делает достаточно для того, чтобы исследовать дезинформацию и разжигание ненависти в контенте, созданном не на английском языке.