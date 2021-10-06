Facebook уповільнила роботу над новими продуктами через хвилю критики на свою адресу, — ЗМІ

Корпорація зараз намагається розібратися, з якими ще негативними оцінками вона може зіткнутися з огляду на розслідування про шкідливий вплив соцмереж на дітей.

Корпорація Facebook уповільнила темпи розробки та впровадження нових продуктів на тлі хвилі звинувачень у тому, що її сервіси негативно впливають на користувачів, у тому числі й на дітей. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

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Газета нагадала, що припинення роботи над новими продуктами сталося на тлі публікації секретних документів компанії в ЗМІ, інтерв'ю колишньої співробітниці Френсіс Хоген для американського телебачення, а також її виступу в Сенаті США.

Крім цього, журналісти повідомляють, що корпорація припинила роботу над поточними проектами, проте в той же час більше десяти співробітників були залучені до проведення аудиту ситуації з репутацією Facebook — їхня роль полягає у вивченні того, якій критиці може бути піддана компанія. Ще однією метою цього аудиту є перевірка продуктів компанії на предмет негативного впливу на дітей.

Видання також навело заяву генерального директора Facebook Марка Цукерберга, зроблену ним у вівторок на тлі критики на адресу корпорації.

Зокрема, бізнесмен закликав керівників "глибоко зануритися в роботу" протягом наступних кількох днів.

"Я провів багато часу за роздумами про те, які враження я хочу, щоб мої діти й інші люди отримували в інтернеті, тому для мене важливо, щоб усе, над чим ми працюємо, було безпечним і корисним для дітей", — запевнив Цукерберг.

Нагадаємо, корпорація Facebook inc. володіє такими продуктами як однойменна соціальна мережа Facebook, Instagram, месенджери WhatsApp і Facebook Messenger.

Згідно з внутрішніми документами, які потрапили в розпорядження журналістів завдяки колишній співробітниці корпорації Френсіс Хоген, Facebook усвідомлює те, що у значної аудиторії підлітків-користувачів почастішали думки про суїцид і погіршився розлад харчової поведінки на тлі користування продуктами компанії.

Крім цього, Хоген під час слухань у Сенаті заявила, що Facebook не робить достатньо для того, щоб досліджувати дезінформацію та розпалювання ненависті в контенті, створеному не англійською мовою.