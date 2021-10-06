Facebook уповільнила роботу над новими продуктами через хвилю критики на свою адресу, — ЗМІ
Корпорація зараз намагається розібратися, з якими ще негативними оцінками вона може зіткнутися з огляду на розслідування про шкідливий вплив соцмереж на дітей.
Корпорація Facebook уповільнила темпи розробки та впровадження нових продуктів на тлі хвилі звинувачень у тому, що її сервіси негативно впливають на користувачів, у тому числі й на дітей. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.
Газета нагадала, що припинення роботи над новими продуктами сталося на тлі публікації секретних документів компанії в ЗМІ, інтерв'ю колишньої співробітниці Френсіс Хоген для американського телебачення, а також її виступу в Сенаті США.
Крім цього, журналісти повідомляють, що корпорація припинила роботу над поточними проектами, проте в той же час більше десяти співробітників були залучені до проведення аудиту ситуації з репутацією Facebook — їхня роль полягає у вивченні того, якій критиці може бути піддана компанія. Ще однією метою цього аудиту є перевірка продуктів компанії на предмет негативного впливу на дітей.
Видання також навело заяву генерального директора Facebook Марка Цукерберга, зроблену ним у вівторок на тлі критики на адресу корпорації.
Зокрема, бізнесмен закликав керівників "глибоко зануритися в роботу" протягом наступних кількох днів.
"Я провів багато часу за роздумами про те, які враження я хочу, щоб мої діти й інші люди отримували в інтернеті, тому для мене важливо, щоб усе, над чим ми працюємо, було безпечним і корисним для дітей", — запевнив Цукерберг.
Нагадаємо, корпорація Facebook inc. володіє такими продуктами як однойменна соціальна мережа Facebook, Instagram, месенджери WhatsApp і Facebook Messenger.
Згідно з внутрішніми документами, які потрапили в розпорядження журналістів завдяки колишній співробітниці корпорації Френсіс Хоген, Facebook усвідомлює те, що у значної аудиторії підлітків-користувачів почастішали думки про суїцид і погіршився розлад харчової поведінки на тлі користування продуктами компанії.
Крім цього, Хоген під час слухань у Сенаті заявила, що Facebook не робить достатньо для того, щоб досліджувати дезінформацію та розпалювання ненависті в контенті, створеному не англійською мовою.