"Facebook схожий на Big Tobacco": колишня співробітниця соцмережі дає свідчення в Сенаті США

Під час слухань соціальну мережу порівняли з тютюновою компанією, яка, на думку деяких сенаторів, занадто агресивно рекламувала свою продукцію.

Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген, яка відповідала в компанії за розробку алгоритмів та інших інструментів, що визначають, який контент повинен бачити користувач соціальної мережі, 5 жовтня приїхала в Сенат США, щоб дати свідчення про зловживання в компанії. Про це пише The Guardian.

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Слухання почалися з того, що сенатор Річард Блюменталь розповів про раніше оприлюднену Хоген інформацію і засудив соціальну мережу за прагнення до прибутку всупереч усьому. За його словами, однією з найбільших несподіванок у тій інформації, яку надала колишня співробітниця компанії, полягає в тому, що Facebook знав про ту шкоду, які її продукти наносять неповнолітнім, проте незважаючи на це продовжувала використовувати алгоритми "для посилення їхньої незахищеності".

"Є документальні докази того, що Facebook знає, що його продукти можуть викликати звикання і бути токсичними для дітей, і справа не тільки в тому, що вони заробляли гроші — вони цінували їх більше, ніж біль, який вони наносили дітям та їхнім родинам", — сказав сенатор.

Зі свого боку, сенатор Ед Маркі порівняв Facebook із тютюновою компанією Big Tobacco, яка агресивно рекламувала свою продукцію.

"Facebook схожий на Big Tobacco, яка привертає маленьких дітей першими сигаретами. Перший акаунт у соціальній мережі призначений для того, щоб діти залишалися користувачами на все життя", — зазначив член Сенату.

Колишня співробітниця соцмережі — Френсіс Хоген — підтвердила, що компанія націлена на те, щоб залучати неповнолітніх користувачів, зокрема і тих, кому ще не виповнилося 13 років. Жінка зазначила, що Facebook не робить достатньо для того, щоб досліджувати дезінформацію і розпалювання ненависті в контенті, створеному не англійською мовою. За її словами, ненависть розпалюється, зокрема, в таких країнах, як Ефіопія.

Як розв'язок проблеми Хоген запропонувала змінити алгоритм формування стрічки новин у соціальній мережі, вимагати від Facebook оприлюднити інформацію про внутрішні дослідження у компанії і створити спеціальну раду в державному секторі, яка регулювала б діяльність соціальної мережі. Увійти в цю раду, на думку Хоген, повинні дослідники, колишні технічні співробітники, які розуміють роботу алгоритмів Facebook, а також законодавці.

В одному з внутрішніх досліджень Facebook повідомлялося, що Instagram негативно впливає на дівчаток-підлітків. У 13,5% підлітків-користувачів цієї соцмережі частішали думки про самогубство, а у 17% погіршувався розлад харчової поведінки. Дослідження показало, що Instagram не просто небезпечний, але завдає шкоди підліткам. Вони починають все більше споживати контент, який провокує депресію та негативне ставлення до свого тіла.

Раніше Фокус повідомляв, що у Facebook, Instagram і WhatsApp стався масштабний збій. Користувачі з країн Європи не можуть оновити інформацію в додатках і зайти на сайти соціальних мереж.