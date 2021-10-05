"Facebook похож на Big Tobacco": бывшая сотрудница соцсети дает показания в Сенате США

Во время слушаний социальную сеть сравнили с табачной компанией, которая, по мнению некоторых сенаторов, слишком агрессивно рекламировала свою продукцию.

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген, которая отвечала в компании за разработку алгоритмов и других инструментов, определяющих, какой контент должен видеть пользователь социальной сети, 5 октября приехала в Сенат США, чтобы дать показания о злоупотреблениях в компании. Об этом пишет The Guardian.

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Слушания начались с того, что сенатор Ричард Блюменталь рассказал о ранее обнародованной Хоген информации и осудил социальную сеть за стремление к прибыли вопреки всему. По его словам, одной из самых больших неожиданностей в той информации, которую предоставила бывшая сотрудница компании, заключается в том, что Facebook знала о том вреде, которые ее продукты наносят несовершеннолетним, однако несмотря на это продолжала использовать алгоритмы "для усиления их незащищенности".

"Есть документальные доказательства того, что Facebook знает, что его продукты могут вызывать привыкание и быть токсичными для детей, и дело не только в том, что они зарабатывали деньги — они ценили их больше, чем боль, которую они наносили детям и их семьям" , — сказал сенатор.

В свою очередь, сенатор Эд Марки сравнил Facebook с табачной компанией Big Tobacco, которая агрессивно рекламировала свою продукцию.

"Facebook похож на Big Tobacco, которая привлекает маленьких детей первыми сигаретами. Первый аккаунт в социальной сети предназначен для того, чтобы дети оставались пользователями на всю жизнь", — отметил член Сената.

Бывшая сотрудница соцсети — Фрэнсис Хоген — подтвердила, что компания нацелена на то, чтобы привлекать несовершеннолетних пользователей, в том числе и тех, кому еще не исполнилось 13 лет. Женщина отметила, что Facebook не делает достаточно для того, чтобы исследовать дезинформацию и разжигание ненависти в контенте, созданном не на английском языке. По ее словам, ненависть разжигается, в частности, в таких странах, как Эфиопия.

В качестве решения проблемы Хоген предложила изменить алгоритм формирования ленты новостей в социальной сети, потребовать от Facebook обнародовать информацию о внутренних исследованиях в компании и создать специальный совет в государственном секторе, который регулировал бы деятельность социальной сети. Войти в этот совет, по мнению Хоген, должны исследователи, бывшие технические сотрудники, понимающие работу алгоритмов Facebook, а также законодатели.

В одном из внутренних исследований Facebook сообщалось, что Instagram негативно влияет на девочек-подростков. У 13,5% подростков-пользователей этой соцсети учащались мысли о самоубийстве, а у 17% ухудшалось расстройство пищевого поведения. Исследование показало, что Instagram не просто опасен, но наносит вред подросткам. Они начинают все больше потреблять контент, который провоцирует депрессию и негативное отношение к своему телу.

Ранее Фокус сообщал, что в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. Пользователи из стран Европы не могут обновить информацию в приложениях и зайти на сайты социальных сетей.