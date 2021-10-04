У Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

Пользователи из ряда стран Европы не могут обновить информацию в приложениях и зайти на сайты социальных сетей. О причинах сбоя пока ничего неизвестно.

4 сентября во второй половине дня пользователи из Украины начали сталкиваться с проблемами в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp (последние два — принадлежат Facebook). Люди испытывают трудности при попытке зайти на сайт и и обновить информацию в приложении, войти в свой аккаунт, отправить личное сообщение и так далее.

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Сервис Downdetector сообщает также о проблемах у пользователей из таких стран, как Польша, Словакия, Венгрия, Эстония, Латвия, РФ и пр. Пока что неизвестно, что стало причиной сбоя.

[ + – ] Facebook Фото: Фокус

[ + – ] Instagram Фото: Фокус

[ + – ] WhatsApp Фото: Фокус

Ранее сообщалось, что представители Массачусетского технологического института (MIT) и компании Facebook разработали систему, которая позволит снизить затраты на Интернет и сделает оптоволокно более надежным.

Ранее писали, что пользователи сами начали строить широкополосный доступ в Интернет, отказываясь от услуг крупных провайдеров. Так в США местные сообщества активно создают общественные организации, которые обеспечивают широкополосную связь.