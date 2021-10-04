У Facebook, Instagram та WhatsApp стався масштабний збій

Користувачі з ряду країн Європи не можуть оновити інформацію в додатках і зайти на сайти соціальних мереж. Про причини збою поки нічого невідомо.

4 вересня в другій половині дня користувачі з України почали стикатися з проблемами в роботі соціальних мереж Facebook та Instagram, а також месенджера WhatsApp (останні два — належать Facebook). Люди відчувають труднощі при спробі зайти на сайт та оновити інформацію в додатку, увійти у свій акаунт, відсилати приватні повідомлення тощо.

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Сервіс Downdetector повідомляє також про проблеми в користувачів з таких країн, як Польща, Словаччина, Угорщина, Естонія, Латвія, РФ та ін. Поки що невідомо, що стало причиною збою.

[ + – ] Facebook Фото: Фокус

[ + – ] Instagram Фото: Фокус

[ + – ] WhatsApp Фото: Фокус

Раніше повідомлялося, що представники Массачусетського технологічного інституту (MIT) і компанії Facebook розробили систему, яка дозволить знизити витрати на інтернет і зробить оптоволокно більш надійним.

Раніше писали, що користувачі самі почали будувати широкосмуговий доступ в інтернет, відмовляючись від послуг великих провайдерів. Так, у США місцеві спільноти активно створюють громадські організації, які забезпечують широкосмуговий зв'язок.