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Технології та наука Збій в Instagram, Facebook і WhatsApp

У Facebook, Instagram та WhatsApp стався масштабний збій

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whatsapp, instagram, facebook, збій
Фото: akket.com | Крім українців, зі збоєм зіткнулися користувачі з Польщі, Словаччини, Угорщини, Естонії, Латвії, Росії

Користувачі з ряду країн Європи не можуть оновити інформацію в додатках і зайти на сайти соціальних мереж. Про причини збою поки нічого невідомо.

4 вересня в другій половині дня користувачі з України почали стикатися з проблемами в роботі соціальних мереж Facebook та Instagram, а також месенджера WhatsApp (останні два — належать Facebook). Люди відчувають труднощі при спробі зайти на сайт та оновити інформацію в додатку, увійти у свій акаунт, відсилати приватні повідомлення тощо.

Сервіс Downdetector повідомляє також про проблеми в користувачів з таких країн, як Польща, Словаччина, Угорщина, Естонія, Латвія, РФ та ін. Поки що невідомо, що стало причиною збою.

whatsapp, instagram, facebook, збій
Facebook
Фото: Фокус
whatsapp, instagram, facebook, збій
Instagram
Фото: Фокус
whatsapp, instagram, facebook, збій
WhatsApp
Фото: Фокус

Раніше повідомлялося, що представники Массачусетського технологічного інституту (MIT) і компанії Facebook розробили систему, яка дозволить знизити витрати на інтернет і зробить оптоволокно більш надійним.

Раніше писали, що користувачі самі почали будувати широкосмуговий доступ в інтернет, відмовляючись від послуг великих провайдерів. Так, у США місцеві спільноти активно створюють громадські організації, які забезпечують широкосмуговий зв'язок.