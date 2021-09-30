Facebook знала о негативном влиянии Instagram на подростков, но продолжала заманивать их в соцсеть

Компании не удалось опровергнуть нелицеприятные факты, опубликованные расследователями из WSJ.

Facebook опубликовала более подробные данные своего скандального исследования об Instagram накануне слушания о влиянии социальной сети на подростков, которое состоится 30 сентября в Конгрессе США. Две презентации разместили в официальном блоге компании.

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Главу службы безопасности Facebook Inc Антигону Дэвис призвали выступить для дачи показаний перед подкомитетом по защите потребителей Комитета по торговле из-за статьи издания The Wall Street Journal, которое опубликовало данные о внутренних исследованиях, выявивших пагубное влияние Instagram на несовершеннолетних пользователей. Компания пытается оправдаться, называя выводы журналистов "неточными", и теперь разместила слайды по двум темам: "Глубокое погружение в психическое здоровье подростков" и "Тяжелые моменты жизни".

При помощи аннотаций авторы попытались выставить данные в более выгодном свете, чем их подало WSJ. Журналисты издания уже отреагировали на публикацию и обратили внимание, что материалы во многом подтверждают их интерпретацию о негативном влиянии на подростков, даже если Facebook считает выводы позитивными.

Так один из слайдов озаглавлен "Подростки, которые страдают из-за проблем с психическим здоровьем говорят, что Instagram сделал хуже". Во время исследования детям задали вопрос: "В целом, как Instagram повлиял на ваше мнение о себе/ вашем психическом здоровье". В США об ухудшении заявили 12% подростков, довольных собой, и 31% недовольных, в Великобритании — 12% и 35% соответственно.

[ + – ] Слайд презентации о влиянии Instagram на подростков Фото: Facebook

"Заголовок следует пояснить следующим образом: "Подростки, у которых снижение удовлетворенности жизнью с большей вероятностью скажут, что Instagram вляет на их психическое здоровье или что они относятся к себе хуже, чем подростки, довольные своей жизнью", — поясняется в аннотации.

На другом слайде указан вывод, что "Instagram скорее сделает ситуацию лучше, чем хуже". Но в аннотации Facebook отметил, что "формулировка вопроса просит пользователей самостоятельно оценить причинное влияние Instagram в расплывчатом вопросе без ссылки, привязки или причинного контроля".

В презентации также есть график, показывающий, что 32,4% девочек-подростков заявили об ухудшении восприятия тела. Он озаглавлен так: "Но, мы делаем случаи восприятия тела хуже для 1 из 3 девочек-подростков". В аннотации Facebook заявил, что речь идет о пользователях, которые на тот момент уже испытывали жизненные проблемы.

"Поскольку это исследование сосредоточено на восприятии участников опроса, он не предназначен для измерения причинно-следственных отношений между Instagram и тяжелыми жизненными моментами. В этом контексте причинный язык в названии недальновиден", — написали представители компании.

Как передает издание The New York Times, сенатор Марша Блэкберн из подкомитета по защите прав потребителей отметила, что Facebook завершило расследование еще в 2019 году, однако продолжал заманивать подростков в социальную сеть, несмотря на выявленные риски.

"Facebook знал, что его сервисы на самом деле вредят их юным пользователям", — подчеркнула она. "У информаторов есть много документов, и мы захотим взглянуть на эту проблему безопасности детей в Интернете и узнать больше о том, что знает Facebook, и об исследованиях, которые они провели".

Ранее Facebook раскритиковала расследование WSJ о вреде Instagram. Вице-президент компании Пратити Райчоудхури попыталась объяснить выводы и недостатки исследования, которое было проведено для внутреннего обсуждения проблем.