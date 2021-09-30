Спростувати не вийшло: Facebook виклала своє розслідування про підлітків в Instagram

Компанія знала про негативну дію на користувачів із 2019 року, але продовжувала заманювати дітей у соціальну мережу.

Facebook опублікувала докладніші дані свого скандального дослідження про Instagram напередодні слухання про вплив соціальної мережі на підлітків, яке відбудеться 30 вересня в Конгресі США. Дві презентації розмістили в офіційному блозі компанії.

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Главу служби безпеки Facebook Inc Антігону Девіс закликали виступити для надання свідчень перед підкомітетом із захисту споживачів Комітету з торгівлі через статтю видання The Wall Street Journal, яка опублікувала дані про внутрішні дослідження, що виявили згубний вплив Instagram на неповнолітніх користувачів. Компанія намагається виправдатися, називаючи висновки журналістів "неточними", і тепер розмістила слайди з двох тем: "Глибоке занурення в психічне здоров'я підлітків" і "Важкі моменти життя".

За допомогою анотацій автори спробували представити дані у вигіднішому світлі, ніж їх подало WSJ. Журналісти видання вже відреагували на публікацію та звернули увагу, що матеріали багато в чому підтверджують їхню інтерпретацію про негативний вплив на підлітків, навіть якщо Facebook вважає висновки позитивними.

Так один зі слайдів має заголовок "Підлітки, які страждають через проблеми з психічним здоров'ям, кажуть, що Instagram зробив гірше". Під час дослідження дітям поставили запитання: "У цілому, як Instagram вплинув на вашу думку про себе/ваше психічне здоров'я". У США про погіршення заявили 12% підлітків, задоволених собою, і 31% незадоволених, у Великобританії — 12% і 35% відповідно.

[ + – ] Слайд презентації про вплив Instagram на підлітків Фото: Facebook

"Заголовок слід пояснити таким чином: "Підлітки, у яких зниження задоволеності життям, із більшою ймовірністю скажуть, що Instagram впливає на їхнє психічне здоров'я або що вони ставляться до себе гірше, ніж підлітки, задоволені своїм життям", — пояснюється в анотації.

На іншому слайді вказано висновок, що "Instagram швидше зробить ситуацію кращою, ніж гіршою". Але в анотації Facebook зазначив, що "формулювання питання просить користувачів самостійно оцінити причинний вплив Instagram у розпливчастому питанні без посилання, прив'язки або причинного контролю".

У презентації також є графік, який показує, що 32,4% дівчаток-підлітків заявили про погіршення сприйняття тіла. Він має таку назву: "Але ми робимо випадки сприйняття тіла гіршими для 1 з 3 дівчаток-підлітків". В анотації Facebook заявив, що йдеться про користувачів, які на той момент вже відчували життєві проблеми.

"Оскільки це дослідження зосереджене на сприйнятті учасників опитування, воно не призначене для вимірювання причинно-наслідкових відносин між Instagram і важкими життєвими моментами. У цьому контексті причинна мова в назві недалекоглядна", — написали представники компанії.

Як передає видання The New York Times, сенаторка Марша Блекберн із підкомітету з захисту прав споживачів зазначила, що Facebook завершила розслідування ще у 2019 році, проте продовжувала заманювати підлітків у соціальну мережу, незважаючи на виявлені ризики.

"Facebook знала, що її сервіси насправді шкодять їхнім юним користувачам, — підкреслила вона. — В інформаторів є багато документів, і ми захочемо поглянути на цю проблему безпеки дітей в інтернеті та дізнатися більше про те, що знає Facebook, і про дослідження, які вони провели".

Раніше Facebook розкритикувала розслідування WSJ про шкоду Instagram. Віцепрезидент компанії Пратіті Райчоудхурі спробувала пояснити висновки та недоліки дослідження, яке було проведене для внутрішнього обговорення проблем.