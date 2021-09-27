"Ми не псуємо життя підліткам": Facebook розкритикувала розслідування WSJ про шкоду Instagram

Компанія не вважає, що Instagram негативно впливає на дівчаток, оскільки опитала "всього 40 підлітків". Як спростування Facebook опублікувала дані, які, на її думку, упустили журналісти.

Facebook розкритикувала статтю The Wall Street Journal про негативний вплив соціальної мережі Instagram на підлітків, дорікнувши видання в неточних висновках.

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Віцепрезидентка компанії Пратіті Райчоудхурі опублікувала свою відповідь у блозі на офіційному сайті.

За її словами, журналісти неправильно зрозуміли результати внутрішніх розслідувань Facebook і заявили, що Instagram пригнічує багатьох юнаків і дівчат. Насправді ж експерти з'ясували, що у "важкі часи" соціальна мережа частіше допомагає підліткам відчути себе краще, ніж гірше. Мова про такі серйозні проблеми як самотність, занепокоєння, депресія і неправильне харчування.

Єдиною проблемою, яку за даними розслідувань Instagram погіршив, стало сприйняття тіла. Як зазначила Пратіті Райчоудхурі, навіть у цьому випадку більшість дівчаток-підлітків повідомили, що соцмережа або поліпшила (22%), або не справила ніякого впливу на їхній настрій (45,5%).

[ + – ] Інфографіка Facebook про вплив Instagram на підлітків Фото: Facebook

"Хоча заголовок на внутрішньому слайді явно не заявляє про це, дослідження показує, що кожна третя дівчинка-підліток, яка повідомила нам про проблеми із зображеннями тіла, заявила, що використання Instagram погіршило їхнє самопочуття, а не кожна третя з усіх дівчаток-підлітків. Це важлива відмінність, яка не відображена у звітах журналу", — підкреслила віцепрезидентка.

Вона також звернула увагу, що деякі дослідження Facebook засновані на опитуванні всього 40 підлітків і призначалися для внутрішнього обговорення проблем. При цьому фахівці не з'ясовували причинно-наслідковий зв'язок між Instagram і реальними проблемами юних користувачів.

"Ці документи також були створені і використовувалися людьми, які розуміли обмеження дослідження, тому вони іноді використовували стенографію, особливо в заголовках, і не пояснювали ці деталі на кожному слайді", — повідомила Райчоудхурі.

Зокрема, на опитуванні фокус-групи із 40 осіб сформовано заяву WSJ про те, що багато підлітків звинувачують Instagram у збільшенні рівня тривоги і депресії. Представник Facebook зазначає, що учасники дослідження — користувачі із США і Великобританії, які страждали через проблеми з тілом, самооцінкою, настроєм тощо.

"Журнал не врахував ще одного ключового висновку того ж дослідження: ті ж користувачі-підлітки сказали, що загальний ефект від Instagram для них позитивний. Крім того, згідно з дослідженням, яке журнал не врахував, 8 з 10 американських підлітків, які використовують Instagram і пройшли опитування, заявили, що Instagram або допоміг їм відчути себе краще, або не вплинув на їхнє ставлення до себе", — наголошується в блозі.

Серед дівчаток, які відчували себе сумно в останні місяці:

57% заявили, що Instagram поліпшив їхній настрій;

34% — ніяк не вплинув;

9% — погіршив ситуацію.

Серед дівчаток, які страждали від самотності:

51% — Instagram поліпшив настрій;

36% — ніяк не вплинув;

13% — погіршив ситуацію.

Серед дівчаток-підлітків, які зазнали тривоги:

40% — Instagram поліпшив настрій;

48% — ніяк не вплинув;

12% — погіршив ситуацію.

Раніше писали, що мексиканський картель використовував Facebook для пошуку кілерів. Злочинці відкрито повідомляли про свої дії в соціальній мережі, яка так і не змогла їх повністю заблокувати.

З'явилася також інформація, що Facebook створив "білий список" користувачів, яким дозволив порушувати правила. Привілейовані особистості, такі як політики, журналісти і зірки шоу-бізнесу, звільняються від перевірок і блокувань з боку соціальної мережі.