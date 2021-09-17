Facebook активно використовують для торгівлі людьми і наркотиками, — розслідування WSJ

ЗМІ повідомляє, що співробітники соцмережі постійно видаляють акаунти злочинців, які поширюють насильство у Facebook та Instagram, але все марно — їм на зміну приходять нові.

Facebook не може впоратися зі злочинцями, які активно використовують соціальну мережу для торгівлі людьми і наркотиками.

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Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на внутрішні документи компанії.

Співробітники Facebook обурилися тим, як їхній сайт використовують у країнах, що розвиваються, де активно збільшується кількість користувачів. Ще в січні колишній поліцейський, якого взяли на роботу в компанію, повідомив про низку інцидентів, які йому вдалося розслідувати. Найбільшою на той момент була історія, як мексиканський наркокартель Jalisco New Generation використовував соцмережі для вербування та оплати найманців.

Як з'ясував екскоп, дії злочинців порушували правила компанії, однак та ніяк не завадила їм публікувати повідомлення у Facebook або Instagram. Разом із колегами він виявив сполучення між вербувальниками і потенційними найманцями про те, що члени картелю їх сильно поб'ють або взагалі вб'ють під час спроби покинути тренувальний табір.

Згідно з документами, наркокартель відкрито повідомляв про свої злочини на численних сторінках у Facebook. Деякі члени навіть демонстрували позолочену зброю і фото кривавих розбирань. Після того, як співробітник закликав боротися з такими акаунтами, Facebook видалив контент, пов'язаний з наркоторговцями, однак не зміг повністю прибрати їх із мережі. Всього через 9 днів команда знайшла в Instagram новий акаунт, через який картель повідомляв про свою діяльність.

В інших документах співробітники Facebook повідомляли про організації, які торгували людьми на Близькому Сході, за даними WSJ, зловмисники використовували соцмережу, щоб заманювати жінок. Ще один приклад: бойовики з Ефіопії пропагували насильство щодо меншин. Працівники компанії також попереджали керівництво про злочинні групи, що займаються порнографією і продажем органів. Завдяки таким повідомленням Facebook забанив деякі спільноти і сторінки, проте десятки все ще активні.

Колишній віце-президент Facebook у коментарі The Wall Street Journal заявив, що соціальна мережа розглядає зазначені проблеми в країнах, що розвиваються, як "витрати ведення бізнесу". За його словами, компанія дуже рідко вживає заходи для усунення цих проблем.

"У нас є комплексна стратегія, яка спирається на допомогу команд модераторів, в які входять носії різних мов (понад 50), освітніх ресурсів, місцевих експертів у різних галузях і сторонніх фахівців із перевірки фактів, щоб убезпечити людей", — розповів представник Facebook у заяві виданню Newsweek.

16 вересня спікер Facebook Енді Стоун прокоментував статтю в серії дописів у Twitter:

"Як зрозуміло дає зрозуміти Wall Street Journal, у нас є команда експертів, яка допомагає нам знаходити моделі шкідливої поведінки, щоб ми могли її припиняти. Ми залучили фахівців, у нас є ресурси для цієї роботи, і їх більше, ніж у будь-якої іншої компанії в галузі споживчих технологій у світі".

В іншому дописі він додав, що компанія може домогтися кращих результатів у боротьбі зі злочинними організаціями. У неї є для цього різні інструменти, враховуючи штучний інтелект. Крім того, Facebook набирає більше фахівців, щоб проводити дослідження, краще зрозуміти суть проблем і вдосконалити технології.

Раніше писали, що Facebook дозволяє "елітним" користувачам порушувати правила соцмережі. Як показало розслідування, важливі персони не піддавалися перевіркам або отримують час для видалення контенту замість блокування.