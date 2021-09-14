Facebook створив "білий список" користувачів, яким можна порушувати правила соцмережі, — WSJ (фото)

У соцмережі є програма, яка дає привілеї відомим особистостям. Пости, що порушують правила, не видаляються відразу, їм дається "вікно для самостійного виправлення".

Компанія Facebook створила систему, яка дозволила користувачам з "білого списку" частково або повністю порушувати правила платформи. Про це повідомляється в розслідуванні Wall Street Journal.

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За даними журналістів, особливо важливі персони отримують захист від перевірок соцмережі. Тим самим вони можуть публікувати матеріали, що порушують правила Facebook і мати привілей для видалення подібного контенту. Соцмережа створила спеціальну програму з перехресною перевіркою користувачів. Повідомляється, що її використовують для акаунтів знаменитостей, політиків і журналістів. Вони звільняються від блокувань з боку соціальної мережі.

Звичайні користувачі Facebook проходять перевірку на відповідність параметрам і правилам компанії:

боротьба зі знущанням

сексуальним контентом

риторикою ненависті

підбурюванням до насильства

Іноді автоматизовані системи компанії видаляють або приховують контент, підозрюваний у порушенні правил, без перевірки людиною. В інших випадках матеріали, помічені цими системами або користувачами, оцінюються живими модераторами.

Як працює "білий список" Facebook

До "білого списку" XCheck потрапило понад 5,8 млн людей. При цьому у Facebook заявляли, що система для "високопоставлених" користувачів використовується в невеликих обсягах. Щоб потрапити в список привілейованих, потрібно мати впливовість і популярність, а також висвітлюватися в пресі.

Facebook розробив систему таким чином, щоб звести до мінімуму те, що її співробітники описують у документах як "піар-пожежі" — негативна увага ЗМІ, що виникає через невдалі примусові заходи, вжиті проти VIP-персон. Якщо системи Facebook доходять висновку, що один з цих облікових записів міг порушити його правила, вони не видаляють контент, як вказують документи. Вони направляють скаргу в окрему систему, з більш підготовленими співробітниками. Ті у свою чергу дають порушникам додатковий час на видалення контенту.

За даними видання, після виборів у США у 2020 році, Facebook поступово відходить від подібної практики.

Приклад з "білого списку"

Футболіст Неймар, якого звинувачували у зґвалтуванні, опублікував у Facebook скріншоти листування з жінкою. У них були оголені фото дівчини, що порушує правила соцмережі. Однак, йому дали 24 години на видалення контенту, за цей час його публікація отримала тисячі репостів. Це називається "вікно для самостійного виправлення".

[ + – ] У верхньому ряду Неймар, Дональд Трамп, Дональд Трамп-молодший і Марк Цукерберг, а в нижньому ряду — Елізабет Воррен, Ден Скавіно, Кендес Овенс і Мопс Дуг. Фото: Wall Street Journal

Нагадаємо, згідно з дослідженням, BigTech-компанії заробили на війні з глобальним терором 45 млрд доларів.

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