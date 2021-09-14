Facebook создал "белый список" пользователей, которым можно нарушать правила соцсети, - WSJ (фото)

У соцсети есть программа, которая дает привилегии известным личностям. Нарушающие правила посты не удаляются сразу, им дается "окно для самостоятельного исправления".

Компания Facebook создала систему, которая позволила пользователям из "белого списка" частично или полностью нарушать правила платформы. Об этом сообщается в расследовании Wall Street Journal.

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По данным журналистов, особо важные персоны получают защиту от проверок соцсети. Тем самым они могут публиковать материалы, нарушающие правила Facebook и иметь привилегию для удаления подобного контента. Соцсеть создала специальную программу с перекрестной проверкой пользователей. Сообщается, что ее используют для аккаунтов знаменитостей, политиков и журналистов. Они освобождаются от блокировок со стороны социальной сети.

Обычные пользователи Facebook проходят проверку на соответствие параметрам и правилам компании:

борьба с издевательством

сексуальным контентом

риторикой ненависти

подстрекательством к насилию

Иногда автоматизированные системы компании удаляют или скрывают контент, подозреваемый в нарушении правил, без проверки человеком. В других случаях материалы, помеченные этими системами или пользователями, оцениваются живыми модераторами.

Как работает "белый список" Facebook

В "белый список" XCheck попало не менее 5,8 млн людей. При этом в Facebook заявляли, что система для "высокопоставленных" пользователей используется в небольших объемах. Чтобы попасть в список привилегированных, нужно иметь влиятельность и популярность, а также освещаться в прессе.

Facebook разработал систему таким образом, чтобы свести к минимуму то, что ее сотрудники описывают в документах как "пиар-пожары" — негативное внимание СМИ, возникающее из-за неудачных принудительных действий, предпринятых против VIP-персон. Если системы Facebook приходят к выводу, что одна из этих учетных записей могла нарушить его правила, они не удаляют контент, как указывают документы. Они направляют жалобу в отдельную систему, с более подготовленными сотрудниками. Те в свою очередь дают нарушителям дополнительное время на удаление контента.

По данным издания, после выборов в США в 2020 году, Facebook постепенно отходит от подобной практики.

Пример из "белого списка"

Футболист Неймар, которого обвиняли в изнасиловании, опубликовал в Facebook скриншоты переписки с женщиной. В ней были обнаженные фото девушки, что нарушает правила соцсети. Однако ему дали 24 часа на удаление контента, за это время его публикация получила тысячи репостов. Это называется "окно для самостоятельного исправления".

[ + – ] в верхнем ряду Неймар, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший и Марк Цукерберг, а в нижнем ряду - Элизабет Уоррен, Дэн Скавино, Кэндис Оуэнс и Мопс Дуг. Фото: Wall Street Journal

Напомним, согласно исследованию, BigTech-компании заработали на войне с глобальным террором 45 млрд долларов.

Ранее ИИ соцсети назвал чернокожих мужчин на видео "приматами". В Facebook пообещали доработать механизм.