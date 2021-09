Корпорации зла: BigTech-компании заработали на войне с глобальным террором $45 млрд, - исследование

Группа исследователей опубликовала отчет, в котором описывается сколько заработали Amazon, Microsoft, Google, Facebook и Twitter на господрядах от Пентагона и других ведомств

На днях исследователи из Little Sis, Action Center for Race and the Economy (ACRE) и MPower Change опубликовали отчет, в котором подробно рассказывается, как технологические компании зарабатывали на федеральных контрактах и субподрядах с американскими военными, разведывательными и правоохранительными органами после трагедии 11 сентября.

Об этом сообщает издание vice.com, ссылаясь на документ.

В отчете сказано, что с 2004 года и по сегодняшний день количество контрактов между федеральным правительством и крупными технологическими компаниями, такими как Microsoft, Amazon, Google, Facebook и Twitter, резко возросло. А с 2007 по 2019 годы количество контрактов и субподрядов Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS) с крупными игроками из Кремниевой долины увеличилось в 50 раз. Больше всего от этого роста выиграли Amazon и Microsoft: с 2015 по 2019 годы Amazon получила федеральных контрактов в 4 раза больше, чем до обозначенного периода, а Microsoft — в 8 раз.

В отчете также говорится, что

Google заключила контракты с Пентагоном на $16 млн, еще $2 млн с DHS и почти $4 млн с Министерством юстиции.

Facebook имеет контракты на сумму чуть более $167 тыс. с Пентагоном и $363,6 тыс. с Министерством внутренней безопасности. Компания получила средства на продвижение новостного агентства "Голос Америки" в рамках программы "Наблюдение за экстремизмом".

Twitter заключил с DHS контракт на $255 тыс.

С 2004 года 5 государственных агентств потратили не менее $44,7 млрд на покупку услуг этих технологических компаний. Львиная доля этой суммы поступает от Пентагона ($43,8 млрд), за которым следуют DHS ($348 млн), Государственный департамент ($258 млн), Управление общих служб ($244 млн).

"Наше исследование показывает, что, поскольку от контрактов правительства США можно получить огромную прибыль, BigTech-компании согласовывают свои приоритеты с приоритетами государства, будь то обеспечение нацбезопасности или глобальная война с террором", — сказал Сиджал Наралла, директор кампании в MPower Change. "Самая большая проблема, которую мы видим, состоит в том, что от техно-корпораций все в большей и большей степени зависит ведение глобальной войны с террором. Чтобы разрушить глобальные очаги насилия, мы должны возложить на BigTech ответственность за это".

Исследователи уделили внимание и такому аспекту, как связь частных интернет-компаний с разведкой, правоохранительными органами и военными ведомствами. В ходе исследования было обнаружено, что более 200 человек курсировали из госсектора в частный и обратно. Например, таким человеком является Келли Эндрюс, ведущий лоббист Microsoft, много лет проработавший в DHS, или Яна Кей, специалист по стратегии облачной безопасности AWS, работавшая ранее в Министерстве обороны.

"Корпорации не только увеличили количество контрактов с федеральным правительством, но и вытеснили традиционных военных подрядчиков, таких как Raytheon и Northop Grumman, количество контрактов которых уменьшилось с 2010 года", — пишет СМИ, опираясь на документ. "Из 5-ти техно-компаний, о которых идет речь в отчете, у Microsoft, похоже, сложились самые теплые отношения с федеральным правительством. В течение первых 2-х лет президентства Трампа Microsoft укрепила связи с DHS по мере роста спроса на дополнительную инфраструктуру облачных вычислений для проведения процедур, связанных с депортацией и разлучением семей. В 2020 году Microsoft смогла заключить с департаментом контракт на $230 млн и пытается получить еще один контракт DHS на облачные вычисления на $3,4 млрд, о котором агентство объявило в этом году".

"Приемлемо ли для Big Tech делать эти ужасные вещи? Я имею ввиду разлучение семей или любые другие поступки, совершаемые во имя национальной безопасности? Война с террором за последние 20 лет сильно повлияла на все сообщество — мусульманские общины, общины "черных" и "коричневых" по всему миру были вовлечены в эту войну", — прокомментировал Рамах Кудаими, замдиректора кампании ACRE.

"Недавно технологические компании мобилизовались, чтобы заявить о своих правах. Так, в конце августа Google сообщила Национальному совету по трудовым отношениям, что ее сотрудники не имеют права оспаривать выбор клиентов. Таким образом компания пытается защитить свое решение увольнять сотрудников, протестующих против контрактов с военными. Сотрудники Amazon вышли в знак протеста против контрактов на ископаемое топливо, заключенных Amazon, и компания в ответ пригрозила уволить организаторов", — напоминает СМИ.

"Авторы отчета решили запустить петицию, призывающую людей оказать давление на выше указанные компании, чтобы они прекратили поддержку глобальной войны с террором. Их требования включают прекращение контрактов, поддерживающих глобальную кампанию насилия, посредством предоставления таких технологий, как дроны и облачные базы данных. Они также призывают к возмещению ущерба общинам, ставшим жертвами глобальной террористической кампании, в результате которой, по самым скромным оценкам, погибли около 400 тыс. мирных жителей. Наконец, прозвучал призыв регулировать отношения между Кремниевой долиной и федеральным правительством.

Amazon, Microsoft, Facebook, Twitter и Google не ответили на запросы о комментариях", — резюмировали журналисты.

