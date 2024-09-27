"Сообщите Microsoft": мужчина показал свой компьютер, который напугал людей (фото)

Парень показал снимок системного блока компьютера, по которому ползало множество маленьких коричневых пауков.

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Пользователь Reddit под ником Duck_Shover опубликовал фото своего компьютера, которое вызвало беспокойство у других участников портала. Они посоветовали ему как можно скорее сменить место жительства.

К публикации автор добавил фотографию системного блока компьютера, по которому ползало множество маленьких коричневых пауков. Он предположил, что внутри устройства могли находиться паучьи яйца, и спросил у людей, что ему делать в такой ситуации.

Многие пользователи начали шутить, но нашлись и те, кто попытался помочь автору сообщения.

"Забудьте о платном интернете. Эти ребята подключат вас к всемирной паутине бесплатно", "Пробовали выключить и включить?", "Пришло время вам найти новое жилье", "Сжечь компьютер — единственный выход. Сочувствую вашей утрате", "Сообщите об этом в Microsoft", — писали они.

Пауки ползали по корпусу компьютера Фото: Reddit

Люди рекомендовали автору сообщения аккуратно пропылесосить компьютер и сразу выбросить мешок с мусором, чтобы пауки не расползлись по дому. Некоторые также заверили, что, если ничего не предпринимать, пауки со временем сами могут покинуть устройство.

Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.