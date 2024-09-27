"Повідомте Microsoft": чоловік показав свій комп'ютер, який налякав людей (фото)

Хлопець показав знімок системного блоку комп'ютера, по якому повзало безліч маленьких коричневих павуків.

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Користувач Reddit під ніком Duck_Shover опублікував фото свого комп'ютера, яке викликало занепокоєння в інших учасників порталу. Вони порадили йому якомога швидше змінити місце проживання.

До публікації автор додав фотографію системного блоку комп'ютера, по якому повзало безліч маленьких коричневих павуків. Він припустив, що всередині пристрою могли перебувати павукові яйця, і запитав у людей, що йому робити в такій ситуації.

Багато користувачів почали жартувати, але знайшлися й ті, хто спробував допомогти автору повідомлення.

"Забудьте про платний інтернет. Ці хлопці підключать вас до всесвітньої павутини безплатно", "Пробували вимкнути й увімкнути?", "Настав час вам знайти нове житло", "Спалити комп'ютер — єдиний вихід. Співчуваю вашій втраті", "Повідомте про це в Microsoft", — писали вони.

Павуки повзали по корпусу комп'ютера Фото: Reddit

Люди рекомендували автору повідомлення акуратно пропилососити комп'ютер і відразу викинути мішок зі сміттям, щоб павуки не розповзлися домом. Деякі також запевнили, що, якщо нічого не робити, павуки згодом самі можуть покинути пристрій.

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.