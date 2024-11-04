Microsoft предлагает до $1 млн за переход с Google на Bing: что нужно делать

Программа лояльности Microsoft Rewards дает возможность одному пользователю выиграть $1 млн, однако принять участие в розыгрыше могут только жители 6 стран.

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Microsoft Rewards запускает новую программу розыгрышей, в рамках которой пользователи могут выиграть $1 000 000 за установку браузера Microsoft Edge и использование поисковой системы Bing. Об этом пишет Windowscentral.

Как отмечают в издании, Microsoft Rewards являет собой программу лояльности, которая вознаграждает пользователей баллами за взаимодействие с продуктами и услугами Microsoft. Один из способов заработать баллы – отказаться от Google в пользу Bing.

Теперь Microsoft Rewards запускает розыгрыш, по итогам которого один из пользователей может стать миллионером. За регистрацию на сайте розыгрышей на $1 миллион Microsoft Rewards пользователь автоматически получит 5 заявок на выигрыш. Всего можно заработать до 200 заявок, выполняя различные задания, описанные на сайте.

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Одна из задач — просто установить Microsoft Edge, еще одна задача — искать в Bing каждый день. Установив браузер по умолчанию и поисковую систему по умолчанию Edge и Bing, можно получить максимум 200 заявок автоматически, без необходимости выполнять дополнительные задания.

В издании также подчеркнули, что Программа действует только в США, ​​Пуэрто-Рико, Канаде, Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, в США на ежегодном мероприятии Microsoft Ignite компания объявила о переименовании своего чат-бота Bing Chat в Copilot, а также о более тесной его интеграции в операционную систему Windows.

Ранее также сообщалось, что компания Microsoft находится в процессе прекращения использования "Панели управления" в операционной системе Windows.