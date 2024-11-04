Microsoft пропонує до $1 млн за перехід з Google на Bing: що потрібно робити

Програма лояльності Microsoft Rewards дає можливість одному користувачеві виграти $1 млн, однак узяти участь у розіграші можуть тільки жителі 6 країн.

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Microsoft Rewards запускає нову програму розіграшів, у рамках якої користувачі можуть виграти $1 000 000 за встановлення браузера Microsoft Edge і використання пошукової системи Bing. Про це пише Windowscentral.

Як зазначають у виданні, Microsoft Rewards являє собою програму лояльності, яка винагороджує користувачів балами за взаємодію з продуктами і послугами Microsoft. Один зі способів заробити бали — відмовитися від Google на користь Bing.

Тепер Microsoft Rewards запускає розіграш, за підсумками якого один із користувачів може стати мільйонером. За реєстрацію на сайті розіграшів на $1 мільйон Microsoft Rewards користувач автоматично отримає 5 заявок на виграш. Загалом можна заробити до 200 заявок, виконуючи різні завдання, описані на сайті.

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Одне із завдань — просто встановити Microsoft Edge, ще одне завдання — шукати в Bing щодня. Встановивши браузер за замовчуванням і пошукову систему за замовчуванням Edge і Bing, можна отримати максимум 200 заявок автоматично, без необхідності виконувати додаткові завдання.

У виданні також підкреслили, що Програма діє тільки в США, Пуерто-Рико, Канаді, Великій Британії, Франції та Німеччині.

Нагадаємо, у США на щорічному заході Microsoft Ignite компанія оголосила про перейменування свого чат-бота Bing Chat на Copilot, а також про тіснішу його інтеграцію в операційну систему Windows.

Раніше також повідомлялося, що компанія Microsoft перебуває в процесі припинення використання "Панелі управління" в операційній системі Windows.