Вперше з 1985 року Microsoft повністю прибере "Панель управління" Windows

Усі звичні функції з "Панелі керування" поступово перенесуть до програми "Параметри", попередили користувачів у Microsoft.

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Компанія Microsoft перебуває в процесі припинення використання "Панелі керування" в операційній системі Windows. Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті підтримки Microsoft.

Як зазначають у компанії, "Панель управління" довгий час була частиною Windows (з 1985 року). За допомогою неї користувачі можуть налаштовувати різні параметри, зокрема дату, час, мову, мережні конфігурації та багато іншого. Однак у майбутньому від "Панелі управління" планують відмовитися, перенісши всі функції до "Параметрів".

У Microsoft стверджують, що програма "Параметри" пропонує більш сучасний та оптимізований інтерфейс. Його можна знайти в меню "Пуск" або використовувати клавіші Windows + I.

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У компанії також наголосили, що "Панель управління" поки ще є з міркувань сумісності, а також для доступу до налаштувань, які ще не були перенесені до "Параметрів". Однак користувачам рекомендують вже наскільки можна використовувати "Параметри".

"У розділі "Параметри" ви також можете знайти підтримку та допомогу щодо усунення несправностей, що робить його центральним вузлом для підтримки працездатності та функціональності Windows", — заявили в Microsoft.

Нагадаємо, у червні користувачі нових збірок операційної системи Windows 11 зіткнулися з навантаженням центрального процесора (ЦП) комп'ютера, спричиненого збоями в роботі служби Cross Device Service.

У серпні також з'явилася інформація про те, що встановлення нових драйверів для відеокарт від бренду Nvidia можуть викликати циклічні збої з синім екраном смерті на комп'ютерах з операційною системою Windows 10.