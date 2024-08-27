Впервые с 1985 года: Microsoft полностью уберет "Панель управления" Windows

Все привычные функции из "Панели управления" постепенно перенесут в приложение "Параметры", предупредили пользователей в Microsoft.

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Компания Microsoft находится в процессе прекращения использования "Панели управления" в операционной системе Windows. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте поддержки Microsoft.

Как отмечают в компании, "Панель управление" долгое время была частью Windows (с 1985 года). С ее помощью пользователи могут настраивать различные параметры, в частности дату, время, язык, сетевые конфигурации и многое другое. Однако в будущем от "Панели управления" планируют отказаться, перенеся все функции в "Параметры".

В Microsoft утверждают, что приложение "Параметры" предлагает более современный и оптимизированный интерфейс. Его можно найти в меню "Пуск" или использовать сочетание клавиш Windows + I.

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В компании также подчеркнули, что "Панель управления" пока еще существует из соображений совместимости, а также для доступа к настройкам, которые еще не были перенесены в "Параметры". Однако пользователям рекомендуют уже по возможности использовать "Параметры".

"В разделе "Параметры" вы также можете найти поддержку и помощь по устранению неполадок, что делает его центральным узлом для поддержания работоспособности и функциональности Windows", — заявили в Microsoft.

Напомним, в июне пользователи новых сборок операционной системы Windows 11 столкнулись с перегрузкой центрального процессора (ЦП) компьютера, вызванной сбоями в работе службы Cross Device Service.

В августе также появилась информация о том, что установка новых драйверов для видеокарт от бренда Nvidia могут вызывать циклические сбои с синим "экраном смерти" на компьютерах с операционной системой Windows 10.