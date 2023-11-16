Microsoft вбудувала ШІ Bing Chat у систему Windows: тепер він став ще доступнішим і зручнішим

Bing Chat перейменували в Copilot і він став більше схожий на ChatGPT, причому пропонує преміумфункції цього чат-бота безплатно.

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У США на щорічному заході Microsoft Ignite компанія оголосила про перейменування свого чат-бота Bing Chat на Copilot, а також про тіснішу його інтеграцію в операційну систему Windows. Про це повідомляє портал ZDnet.

Завдяки Windows інструмент генеративного штучного інтелекту від Microsoft став більш автономним і отримав власну вебсторінку без необхідності використання браузера Edge (на основі Chromium) як посередника. Користувачі, як і раніше, можуть отримати доступ до Copilot з Bing і Windows, проте сайт збільшив його доступність, оскільки доступ до нього можна отримати в будь-якому браузері, а не тільки у "фірмовому" від Microsoft, як було раніше.

Як і Bing Chat, Copilot залишається безплатним із доступом до GPT-4 і DALLE-3 на своїй платформі, адже Microsoft тісно співпрацює з творцями ChatGPT з OpenAI. Компанія вже інвестувала в OpenAI $10 мільярдів і отримує всі розробки ChatGPT для свого Copilot. Тим, хто віддає перевагу преміальним функціям "оригінального" ChatGPT, найсвіжішій версії ChatGPT Plus доводиться щомісяця платити $20.

Інтерфейс чат-бота Copilot у Windows 11 Фото: Microsoft

Користувацький інтерфейс Copilot майже ідентичний інтерфейсу Bing Chat, з тією лише різницею, що змінився фірмовий стиль, який тепер говорить: "Copilot, ваш повсякденний AI-компаньйон". Користувачі можуть використовувати Copilot, так само як вони використовували б Bing Chat, перемикаючись між творчим, збалансованим і точним стилями розмови, а також просячи про допомогу з такими завданнями, як написання, програмування, покупки та багато іншого.

Copilot навіть допоможе транскрибувати ваші переговори в Teams Фото: Microsoft

Щоб ще більше розширити можливості Copilot, Microsoft додала підтримку OpenAI GPT — функції, яка дає змогу користувачам створювати адаптовані версії Copilot для конкретних завдань.

На думку журналістів порталу ZDnet, новий ребрендинг Bing Chat відображає те, що Microsoft рухається до того, щоб усі свої супутні пропозиції в галузі штучного інтелекту були згруповані під брендом Copilot.

Microsoft Copilot — це безплатний помічник для чат-бота зі штучним інтелектом, до якого кожен може отримати доступ, а інші Copilot, такі, як Copilot для Microsoft 365, Security Copilot, Copilot для обслуговування і Copilot для продажів, залишаються платними послугами для корпоративних клієнтів.

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