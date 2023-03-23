Чому всі раптово полюбили Microsoft Bing і змусили нервувати Google

Хоча частка Bing незрівнянна з Google, але нейромережа дозволила Microsoft підвищити популярність свого браузера та інших продуктів.

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Інвестувавши $10 млрд OpenAI і отримавши повний доступ до механізмів ChatGPT-4, компанії Microsoft вдалося нарешті змусити нервувати головного конкурента — корпорацію Google, пише Reuters. Величезна сума інвестицій не пропала даремно — тепер у портфелі Microsoft кожен її продукт має функцію штучного інтелекту.

У чому лідирує Microsoft

Аналітики відзначають різке зростання інтересу користувачів до браузера Edge, який Microsoft оснастила всім набором "плюшок" останнього "движка" OpenAI, причому всі інструменти пропонуються користувачам абсолютно безкоштовно, навіть офісний пакет Microsoft 365.

У браузері Edge є безкоштовне використання офісного пакету Microsoft Фото: Скріншот

Браузер Edge, як і Chrome від Google, ґрунтується на відкритому коді Chromium, а це означає абсолютно безболісний перехід на нього з повною синхронізацією налаштувань, розширень та закладок.

Браузер Edge від Microsoft все більше приваблює до себе користувачів Chrome від Google Фото: Microsoft

Аналітики з Similarweb відзначили вибухове зростання інтересу до пошукової системи Bing. За їхніми даними, з моменту запуску нової версії пошуку зі штучним інтелектом, починаючи з лютого, кількість переглядів сторінок через Bing зросла на 15,8%. Google за рахунок цього втратив 1% переглядів, але це не дрібниці, якщо брати до уваги кількість користувачів у конкретних одиницях. Наприклад, майже 5 млрд людей користуються інтернетом, а пошуком Google користується 91% із них. Виходить, що втративши навіть 1%, Google втратив кількість людей порівнянну з населенням усієї України. Кількість завантажень програми для Bing також зросла у вісім разів по всьому світу після інтеграції ШІ, а кількість завантажень програми для пошуку Google впала на 2% за той же період.

Користувачі браузера Edge мають безкоштовний доступ до всього функціоналу ChatGPT-4. Фото: Microsoft

Ці цифри свідчать, що Microsoft випередила Google у гонці за генеративним штучним інтелектом, вибуховий інтерес якого експерти назвали "айфонівським моментом", тобто ефектом, який колись зробив випуск першого iPhone.

На думку експертів, таке лідерство у сфері ШІ дає рідкісний шанс Microsoft збільшити свою частку на ринку пошуку, який оцінюється більш ніж у $120 млрд, і де Google домінує вже десятиліттями.

Гіл Лурія, аналітик з DA Davidson & Co, вважає, що Bing завойовуватиме ринок браузерів та пошуку в найближчі місяці, особливо на тлі невдалого запуску чат-бота Bard від Google, який зганьбив своїх творців. Після цієї невдачі Google хоч і проводить тестування виправленого чат-бота серед обраних користувачів, але ніяк не зважиться на його повноцінний запуск. Акції Google після невдачі першого запуску різко впали і компанія втратила на них майже $100 млрд. відразу. У зв'язку з цим, на думку експерта, навіть якщо Microsoft встигне залучити на свій бік ще 1% або 2% користувачів, це вже почне з лишком відбивати витрати на інвестиції в OpenAI у найближчому майбутньому.

Що може протиставити Google

Не дивлячись на всі успіхи Microsoft, пошуковик Google хоч і напружився, але його позиції непохитні. Його сильні сторони – це чудові механізми ранжирування та пошуку. Так, усіх напружує водоспад рекламних посилань, але у пошуку, з урахуванням регіональної спрямованості, йому немає рівних. У Microsoft із цим серйозні проблеми – Bing дуже гарний для США, але роботами з регіонами та іншими країнами – це його ахіллесова п'ята. До того ж, Microsoft сильно залежить від OpenAI та її розробників.

Google самостійно розробляє нейромережу та чат-бот, а тому його інтеграція з внутрішніми додатками гіганта має бути ідеальною та безпроблемною. До того ж, як зазначають експерти, Google, напевно, зробить усе, щоб не поставити під загрозу свою монополію на пошук.

Раніше Фокус писав, що розробники браузера Opera випустили свіжу версію свого творіння, оснастивши її ІІ: вийшло просто огидно і безглуздо.