Google втратив $ 100 млрд через помилку чат-бота Bard: він не знав простих речей

Акції компанії впали, і тепер пошуковик Bing від Microsoft має всі шанси наздогнати суперника, кажуть експерти.

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Відразу на 9% або на $100 млрд впали акції компанії Alphabet Inc, яка об'єднує всі сервіси Google, після ганебної презентації чат-бота Bard — власної розробки пошукового гіганта, пише The Business Standard.

Google так поспішав уявити скоріше свою нейромережу, що випустив її недоробленою і сів у калюжу просто під час вчорашньої презентації перед журналістами, коли їхній чат-бот Bard неправильно відповів на запитання: "Про які нові відкриття космічного телескопа "Джеймс Вебб" я можу розповісти своєму 9-річній дитині?". Чат-бот анітрохи не сумніваючись, відповів, що одним із перших знімків цього телескопа були фотографії планети за межами Сонячної системи або екзопланет. Однак перші знімки екзопланет зробив "Дуже Великий Телескоп" (VLT) Європейської південної обсерваторії у 2004 році, що підтвердило NASA.

[ + – ] Ганебна відповідь чат-бота Google під час презентації Фото: Скриншот

Присутні були шоковані, крім того, їх не вразила презентація продукту загалом. Все було скомкано, нудно та виглядало недопрацьованим, кажуть експерти. Вони зазначають, що спроби Google наздогнати Microsoft, яка вчора представила свою оновлену пошукову систему Bing на основі чат-бота ChatGPT від OpenAI, повністю провалилися. Продукт Microsoft виглядає оптимально, цікаво та повністю опрацьований, на відміну від того, що показав Google.

Недарма вчорашня презентація Microsoft, про яку ми писали, заповнила стрічки новин усіх профільних видань, а на чат-бота Bard, якого показали того ж дня, ніхто не звернув уваги, зазначають аналітики. Акції дітища Білла Гейтса відразу виросли на 3%.

Експерти кажуть, що тепер у Microsoft є всі шанси якщо не змістити, то значно потіснити Google на п'єдесталі кращої пошукової системи. Крім того, Microsoft вже вбудувала ChatGPT у свою пошукову систему Bing, а Google так і не відповів, коли вбудує свій чат-бот Bard у пошукову систему.

Раніше Фокус писав, що Google має великі проблеми зі звільненням співробітників. Його працівники протестують проти масових звільнень.