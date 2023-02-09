Google потерял $ 100 млрд из-за оплошности чат-бота Bard: он не знал простых вещей

Акции компании рухнули, и теперь поисковик Bing от Microsoft имеет все шансы наконец-то обогнать соперника, говорят эксперты.

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Сразу на 9% или на $100 млрд упали акции компании Alphabet Inc, которая объединяет в себе все сервисы Google, после позорной презентации чат-бота Bard – собственной разработки поискового гиганта, пишет The Business Standard.

Google так спешил представить поскорее свою нейросеть, что выпустил ее недоработанной и сел в лужу прямо во время вчерашней презентации перед журналистами, когда их чат-бот Bard неправильно ответил на вопрос: "О каких новых открытиях космического телескопа "Джеймс Уэбб" я могу рассказать своему 9-летнему ребенку?". Чат-бот нисколько не сомневаясь ответил, что одним из первых снимков этого телескопа были фотографии планеты за пределами Солнечной системы или экзопланет. Однако первые снимки экзопланет были сделаны "Очень Большим Телескопом" (VLT) Европейской южной обсерватории в 2004 году, что подтвердило НАСА.

[ + – ] Позорный ответ чат-бота Google во время презентации Фото: Скриншот

Присутствующие были шокированы, а кроме того, их не впечатлила презентация продукта в целом. Все было скомкано, скучно и выглядело недоработанным, говорят эксперты. Они отмечают, что попытки Google догнать Microsoft, которая вчера представила свой обновленный поисковик Bing на основе чат-бота ChatGPT от OpenAI, полностью провалились. Продукт Microsoft выглядит оптимально, интересно и полностью проработан, в отличие от того, что показал Google.

Недаром вчерашняя презентация Microsoft, о которой мы писали, заполнила ленты новостей всех профильных изданий, а на чат-бота Bard, которого показали в тот же день, никто не обратил внимания, отмечают аналитики. Акции детища Билла Гейтса тут же выросли на 3%.

Эксперты говорят, что теперь у Microsoft есть все шансы наконец-то если не сместить, то значительно потеснить Google на пьедестале лучшей поисковой системы. Кроме того, Microsoft уже встроила ChatGPT в свой поисковик Bing, а Google так и не ответил, когда встроит свой чат-бот Bard в поисковую систему.

Ранее Фокус писал, что Google испытывает большие проблемы с увольнением сотрудников. Его работники протестуют против массовых увольнений.