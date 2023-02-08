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Диджитал

Google остался не у дел: браузер и поисковик Microsoft получили функцию ChatGPT

Bing, Microsoft, logo, логотип
Фото: Скриншот | Microsoft обновила свой браузер и поисковик оснастив их искусственным интеллектом

Браузер Edge и поисковик Bing работают на основе искусственного интеллекта.

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Битва гигантов на ниве освоения ИИ и нейросетей в своих продуктах между Microsoft и Google началась. Первый мощный удар по главному конкуренту нанесла корпорация из Редмонда оснастив свой браузер Edge и поисковик Bing функционалом нашумевшего нейросетевого бота ChatGPT. Как говорится в официальном блоге Microsoft, искусственный интеллект станет надежным "вторым пилотом" для пользователей Интернета.

По словам главы корпорации Сатьи Надала, сегодня в поисковики поступает более 10 млрд запросов пользователей и больше половины из них остаются без полноценного ответа, ведь людям важно не только получить ссылки на интернет сайты, но и конкретную интересующую их информацию без перехода на какой-либо ресурс.

Bing, презентация Microsoft Fullscreen
Презентация обновленного поисковика Bing
Фото: Microsoft

Поэтому Microsoft объединила поиск и чат на основе ИИ в единый интерфейс и поисковик Bing теперь способен не только давать более релевантные результаты на конкретные вопросы о результатах матчей, курсов валют или рецепта идеальных блинчиков, но помогать спланировать подробный маршрут поездки или дать совет какой телевизор купить. Так же чат-бот поможет вам придумать игры для детей, написать электронное письмо или составить полноценный финансовый отчет, если понадобится.

Bing, Microsoft, ChatGPT Fullscreen
Bing на основе ChatGPT сможет придумать игры для ваших детей
Фото: Скриншот

Как и было анонсировано ранее, обновленный поиск и браузер теперь имеют тесную интеграцию с ChatGPT от компании OpenAI, в которую Microsoft инвестировала $10 млрд. Причем задействована модель ИИ следующего поколения, а не та, что доступна прямо сейчас на странице OpenAI.

Кроме того, Microsoft заявляет, что использование ресурсов ИИ не ограничится только поисковиком. В дальнейшем нейросеть будет использована и для инфраструктуры Azure, а так же вместе с OpenAI разработает защиту от вредоносного контента на основе ИИ, в том числе и средства борьбы с дезинформацией.

чат-бот ChatGPT, Bing Fullscreen
Нейросеть поможет вам подробно спланировать путешествие
Фото: Скриншот

Пока что обновленный Bing доступен не всем. Мы рекомендуем вам установить браузер Edge. Он основан на движке Chromium и полностью соответствует функционалу браузера Chrom от Google, вплоть до поддерживаемых расширений. Но браузер от Microsoft имеет приятные "плюшки" в виде бесплатного пакета Office 365, которым можно пользоваться онлайн.

Bing, поиск Bing Fullscreen
Чтобы попробовать обновленный Bing нужно записаться в лист ожидания
Фото: Скриншот

После чего нужно создать учетную запись и зарегистрироваться в листе ожидания. Очень скоро Microsoft сделает доступным обновленный поиск для всех своих пользователей.

Презентация обновленного Bing и браузера Edge на основе ChatGPT

Эксперты отмечают, что Microsoft удалось нанести сокрушительный удар по Google, которая в панике делает все возможное, чтобы и в свои сервисы интегрировать инструменты искусственного интеллекта.

Ранее Фокус писал, что один из основателей Gmail предрек быстрый закат корпорации Google из-за стремительной популярности ChatGPT.