Google остался не у дел: браузер и поисковик Microsoft получили функцию ChatGPT

Браузер Edge и поисковик Bing работают на основе искусственного интеллекта.

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Битва гигантов на ниве освоения ИИ и нейросетей в своих продуктах между Microsoft и Google началась. Первый мощный удар по главному конкуренту нанесла корпорация из Редмонда оснастив свой браузер Edge и поисковик Bing функционалом нашумевшего нейросетевого бота ChatGPT. Как говорится в официальном блоге Microsoft, искусственный интеллект станет надежным "вторым пилотом" для пользователей Интернета.

По словам главы корпорации Сатьи Надала, сегодня в поисковики поступает более 10 млрд запросов пользователей и больше половины из них остаются без полноценного ответа, ведь людям важно не только получить ссылки на интернет сайты, но и конкретную интересующую их информацию без перехода на какой-либо ресурс.

[ + – ] Презентация обновленного поисковика Bing Фото: Microsoft

Поэтому Microsoft объединила поиск и чат на основе ИИ в единый интерфейс и поисковик Bing теперь способен не только давать более релевантные результаты на конкретные вопросы о результатах матчей, курсов валют или рецепта идеальных блинчиков, но помогать спланировать подробный маршрут поездки или дать совет какой телевизор купить. Так же чат-бот поможет вам придумать игры для детей, написать электронное письмо или составить полноценный финансовый отчет, если понадобится.

[ + – ] Bing на основе ChatGPT сможет придумать игры для ваших детей Фото: Скриншот

Как и было анонсировано ранее, обновленный поиск и браузер теперь имеют тесную интеграцию с ChatGPT от компании OpenAI, в которую Microsoft инвестировала $10 млрд. Причем задействована модель ИИ следующего поколения, а не та, что доступна прямо сейчас на странице OpenAI.

Кроме того, Microsoft заявляет, что использование ресурсов ИИ не ограничится только поисковиком. В дальнейшем нейросеть будет использована и для инфраструктуры Azure, а так же вместе с OpenAI разработает защиту от вредоносного контента на основе ИИ, в том числе и средства борьбы с дезинформацией.

[ + – ] Нейросеть поможет вам подробно спланировать путешествие Фото: Скриншот

Пока что обновленный Bing доступен не всем. Мы рекомендуем вам установить браузер Edge. Он основан на движке Chromium и полностью соответствует функционалу браузера Chrom от Google, вплоть до поддерживаемых расширений. Но браузер от Microsoft имеет приятные "плюшки" в виде бесплатного пакета Office 365, которым можно пользоваться онлайн.

[ + – ] Чтобы попробовать обновленный Bing нужно записаться в лист ожидания Фото: Скриншот

После чего нужно создать учетную запись и зарегистрироваться в листе ожидания. Очень скоро Microsoft сделает доступным обновленный поиск для всех своих пользователей.

[ + – ] Презентация обновленного Bing и браузера Edge на основе ChatGPT

Эксперты отмечают, что Microsoft удалось нанести сокрушительный удар по Google, которая в панике делает все возможное, чтобы и в свои сервисы интегрировать инструменты искусственного интеллекта.

Ранее Фокус писал, что один из основателей Gmail предрек быстрый закат корпорации Google из-за стремительной популярности ChatGPT.