Поисковику Google пришел конец: что его погубит и сколько ему осталось

Создатель почты Gmail сделал прогноз относительно будущего Google.

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Многие эксперты предсказывают смерть классических поисковых систем, в том числе и сверхпопулярной Google из-за стремительного рывка в создании чат-ботов на основе нейросетей. Пол Бакхейт, стоявшись у истоков Gmail, считает так же.

В своем Твиттере Пол сделал прогноз, по которому отмерял всего пару лет для Google, после чего компания начнет стремительно терять бизнес. Бакхейт просто привел пример, насколько развернуто и "по-человечески" может отвечать ChatGPT на вопрос пользователя в отличие от Google. Эксперт предлагет сравнить ответы двух систем на запрос: "Как в LaTeX представить дифференциальное уравнение?".

[ + – ] Вот как коротки и сухо, без объяснений, ответил Google Фото: Соцсети

[ + – ] А вот как понятно и в полной мере отвечает чат-бот ChatGPT Фото: Соцсети

Кроме того, эксперт считает, что даже если Google применит в своем поисковике алгоритмы ИИ, то все равно будет терять деньги, т.к. компании придется значительно переработать все свои продукты, что не гарантирует успеха в будущем.

Уже сейчас аналитики отмечают, что множество людей обращаются со своими вопросами не к поисковикам, а именно в чат-бот ChatGPT. Особенно, если им нужно получить какое-либо разъяснение, а не просто поиск магазинов или товаров. Ведь ChatGPT отвечает на вопросы в разговорном и понятном стиле, а так же позволяет задать человеку уточнящие вопросы без потери контекста всего разговора.

Кстати, Microsoft уже заявила, что активно внедряет ИИ в свой поисковик и инвестирует сразу $10 млрд в OpenAI, которая является создателем и разработчиком ChatGPT.

Ранее Фокус писал, что, по мнению ученых, ИИ может уничтожить человечество и рассказал почему ученые так думают и когда это случится.