ИИ может уничтожить человечество: почему ученые так думают и когда это случится

Нет предела тому, как далеко может зайти неконтролируемый ИИ с разумом "сверхчеловека".

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Ученые из Оксфордского университета выступили перед Специальным комитетом по науке и технологиям, где заявили, что ИИ может стать причиной исчезновения человеческой расы, пишет DailyMail. Майкл Осборн, профессор, специализирующийся на машинном обучении, говорит, что ИИ достигнет разума "сверхчеловека" уже к концу 21 века.

Причиной такого быстрого развития способностей ИИ профессор видит в интеллектуальной гонке по развитию нейросетей, которая началась между крупнейшими государствами мира и ведущими технологическими корпорациями. В результате могут появиться неконтролируемые системы ИИ, которые в однажды решат, что человечество им угрожает и уничтожит его с помощью разных способов. Некоторые эксперты говорят, что ИИ может спровоцировать техногенные катастрофы, получив в свой "руки" рычаги управления критическими инфраструктурами.

Профессор Осборн призвал чиновников к глобальному регулированию, чтобы остановить технологические фирмы, создающие неконтролируемые нейронные сети. По его мнению, нужно срочно зафиксировать и законодательно ограничить неконтролируемое использование нейросетей и только так мы сможем избежать рисков глобального масштаба. Ведь нет предела тому, как далеко может зайти неконтролируемый ИИ с разумом "сверхчеловека", предупреждает он.

Ранее Фокус писал, что не только ученые из Оксфорда предостерегают об опасности искусственного интеллекта и его стремительном развитии. Исследователи из Translated полагают, что ИИ приблизится к технологической сингулярности вообще к концу этого десятилетия, если не раньше.