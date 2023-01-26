ШІ може знищити людство: чому вчені так думають, і коли це станеться

Немає межі того, як далеко може зайти неконтрольований ШІ з розумом "надлюдини".

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Учені з Оксфордського університету виступили перед Спеціальним комітетом з науки й технологій, де заявили, що ШІ може стати причиною зникнення людської раси, пише DailyMail. Майкл Осборн, професор, який спеціалізується на машинному навчанні, говорить, що ШІ досягне розуму "надлюдини" вже до кінця 21 століття.

Причиною такого швидкого розвитку здібностей ШІ професор бачить в інтелектуальних перегонах розвитку нейромереж, яка почалася між найбільшими державами світу й провідними технологічними корпораціями. У результаті можуть з'явитися неконтрольовані системи ШІ, які одного разу вирішать, що людство їм загрожує, та знищить його за допомогою різних способів. Деякі експерти кажуть, що ШІ може спровокувати техногенні катастрофи, отримавши у свої "руки" важелі управління критичними інфраструктурами.

Професор Осборн закликав чиновників до глобального регулювання, щоб зупинити технологічні фірми, які створюють неконтрольовані нейронні мережі. На його думку, потрібно терміново зафіксувати й законодавчо обмежити неконтрольоване використання нейромереж, і лише так ми зможемо уникнути ризиків глобального масштабу. Адже немає межі того, як далеко може зайти неконтрольований ШІ з розумом "надлюдини", попереджає він.

Раніше Фокус писав, що не тільки вчені з Оксфорда застерігають про небезпеку штучного інтелекту і його стрімкий розвиток. Дослідники з Translated вважають, що ШІ наблизиться до технологічної сингулярності взагалі до кінця цього десятиліття, якщо не раніше.