"ШІ зможе нас "перемогти". Дуже скоро": вчені про розвиток технологій до 2030 року

Дослідники вважають, що людство може наблизитись до технологічної сингулярності до кінця цього десятиліття, якщо не раніше.

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Компанія Translated за допомогою спеціального показника — Time to Edit (TTE) — розрахувала час, необхідний професійним редакторам для виправлення перекладів, створених штучним інтелектом, та час, необхідний для обробки перекладів, отриманих від перекладачів-людей. Унаслідок метод допоміг оцінити швидкість руху до сингулярності, повідомляє translated.com.

ШІ зможе змінити наше суспільство

У світі штучного інтелекту ідея "сингулярності" має велике значення. Її концепція описує момент, коли ШІ виходить з-під контролю людей і починає швидко трансформувати нашу спільноту. Складність сингулярності ШІ полягає в тому, що надзвичайно складно передбачити, коли вона почнеться, і майже неможливо дізнатися, що знаходиться за технологічним "горизонтом подій", йдеться у матеріалі.

Проте деякі дослідники, які працюють у сфері штучного інтелекту, шукають ознаки початку процесу сингулярності, зазначаючи прогрес ШІ-додатків, які за своїми навичками та здібностями вже можуть зрівнятися з людськими. Одна з таких метрик, визначена компанією Translated, — це здатність ШІ перекладати мову з тією ж точністю, на яку здатна людина, хоча мова дуже складна у розумінні.

"Мова — це щось природне для людей, але не для машин. Однак дані, зібрані Translate, чітко показують, що машини не такі вже й далекі від скорочення розриву між ШІ та людьми в розумінні мови", — прокоментував генеральний директор Translation Марко Тромбетті.

ШІ зможе розуміти нас краще, ніж ми самі

Компанія відстежувала продуктивність свого ШІ з 2014 по 2022 роки, використовуючи показник під назвою "Час редагування" (Time to Edit, або TTE), який розраховує час, необхідний професійним редакторам-людям для виправлення перекладів, створених ШІ, та порівнює з часом, витраченим на редагування текстів, одержаних від перекладачів-людей. За 8-річний період дослідники проаналізували понад 2 млрд відредагованих текстів, отриманих від штучного інтелекту Translated. Нейромережа продемонструвала повільне, але незаперечне поліпшення, оскільки їй майже вдалося досягти якості перекладу на рівні людини.

За даними Translated, здебільшого перекладачеві-людині потрібна приблизно одна секунда, щоб відредагувати кожне слово іншого перекладача-людини. У 2015 році професійним редакторам потрібно було приблизно 3,5 секунди на кожне слово, щоб перевірити речення, перекладене за допомогою машинного перекладу (МП), сьогодні цей час становить лише 2 секунди. Якщо ця тенденція збережеться, штучний інтелект Translated до кінця десятиліття (або навіть раніше) перекладатиме тексти краще, ніж люди.

"Зміни настільки малі, що ви не помічаєте їх, але коли ви бачите прогрес після 10-річної роботи, це вражає", — сказав Тромбетті.

Хоча вдосконалення людської мови, безумовно, є передовим напрямом у дослідженнях ШІ, разючі навички не обов'язково зроблять машину розумною (не кажучи вже про те, скільки дослідників навіть не можуть дійти єдиної думки про те, що таке "інтелект").

Чи є ці ШІ-перекладачі провісниками нашої технологічної загибелі чи ні, точно сказати ніхто не може. Але зрозуміло одне: ШІ, здатний перекладати мову так само добре, як і людина, цілком може змінити суспільство, навіть якщо справжня "технологічна сингулярність" залишиться недосяжною в цьому столітті.

Раніше ми повідомляли про те, що, за прогнозами футурологів, сингулярність проявить себе у 2045 році.