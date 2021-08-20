"Різниці між людиною і машиною не буде": учені розповіли про розвиток технологій до 2045 року

У цьому столітті ми маємо випробувати на собі "технологічну сингулярність", — такий радикальний і стрімкий розвиток технологій, який назавжди змінить нашу цивілізацію. Принаймні так вважають футурологи.

Деякі футурологи вважають, що "прискорення" відбудеться у 21 столітті. Відправними точками стануть нові досягнення в галузі обчислень і штучного інтелекту (ШІ), робототехніки, нано- та біотехнологій. Учені поки сперечаються про те, як це буде відбуватися: чи стануть причиною машини, які самі відтворюються і самі обновляються, чи просунутий і незалежний ШІ, або розвиток біотехнологій. Також поки немає єдиної думки щодо того, чи стануть ці зміни раптовими, або все ж ми відчуємо на собі весь процес. У будь-якому випадку футурологи згодні з тим, що, як тільки сингулярність дійсно трапиться, життя вже ніколи не буде колишнім.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Що таке технологічна сингулярність і хто її передбачив

Математик Ніколя де Кондорсе, котрий жив у 18 столітті, першим описав технологічне прискорення і те, як воно вплине на людей, пише видання interestingengineering.com. Він був упевнений, що технології зможуть "поліпшити людське тіло" і продовжити людям життя аж до нескінченності.

Схожу ідею висловив і математик Ірвінг Джон Гуд, який працював у Блетчлі-парку разом з Аланом Тюрінгом під час Другої світової війни. У 1965 році він написав есе під назвою "Роздуми про першу надрозумну машину", у якому стверджував, що надрозумний ШІ зможе створити ще більш розумний ШІ.

У 1983 році письменник-фантаст Вернор Вінжі висунув теорію про те, що швидко удосконалений ШІ зрештою досягне "свого роду сингулярності", за межами якої буде важко передбачити, якою стане реальність.

"Ми скоро створимо розумних істот, які перевершать нас. Коли це станеться, людство досягне свого роду сингулярності — інтелектуального переходу, настільки ж непроникного, як заплутаний простір-час у центрі чорної діри, і світ піде далеко за межі нашого розуміння", — писав Вінжі.

[ + – ] Технології зможуть розвинутися настільки швидко, що ми не встигнемо і оком моргнути Фото: Shutterstock

Що стане причиною "інтелектуального вибуху": теорії Вернора Вінжі

Тут існує кілька сценаріїв. Ми розповімо про найбільш ймовірні з них.

Надрозумні комп'ютери

Цей сценарій заснований на ідеї, що люди зможуть розробити комп'ютери, які мають свідомість. Якщо таке стане можливим, то не варто сумніватися в появі просунутого штучного інтелекту, більш розумного, ніж ми, вважає Вінжі.

Мережа

При цьому сценарії великі комп'ютерні мережі об'єднаються, щоб утворити надлюдський інтелект.

Людино-машинний інтерфейс

Вінжі також запропонував сценарій, у якому людський інтелект може об'єднатися зі штучним, що призведе до створення надлюдського інтелекту.

Керована еволюція

"Можливо, що біотехнології просунуться настільки, що нададуть нам кошти для поліпшення природного людського інтелекту", — говорив Вінжі.

[ + – ] Рей Курцвейл про технологічну сингулярність

Коли настане сингулярність: прогноз Рея Курцвейла

Футуролог Рей Курцвейл вважає, що швидкість росту технологічних систем з часом буде збільшуватися експоненціально. На його думку, розвиток обчислювальної техніки, генетики, нанотехнологій і штучного інтелекту призведе до формування нової ери, де правити буде суперінтелект.

"Сингулярність дозволить нам подолати обмеження, викликані біологічним тілом і можливостями мозку", — пише Курцвейл. "Після сингулярності НЕ буде відмінностей між людиною і машиною".

Він вважає, що "інтелектуальний вибух" відбудеться десь у 2045 році. Цей відрізок часу він сприймає як точку відліку, коли комп'ютеризований інтелект значно перевищить сумарний людський інтелект.

[ + – ] На графіку показана відносна вартість кількості операцій у секунду Фото: Draper Fisher Jurvetson

Ознаки того, що ми близькі до сингулярності

Прискорення розвитку технологій

Щоб продемонструвати ці тенденції, футурологи зазвичай вказують на приклади великих інновацій в історії людства, часто зосереджуючись на технологіях, завдяки яким ми передаємо і споживаємо інформацію експоненціально швидше. Сенс цих прикладів у тому, щоб показати, наскільки швидко скорочуються відрізки часу між інноваціями.

Найпоширеніший приклад, який демонструє прискорення передачі інформації від людини до людини. Отже:

перші наскельні малюнки виникли 40 тис. років тому;

піктограми — 11 тис. років тому;

ідеограми з'явилися 5,5 тис. років тому;

перші алфавіти були придумані 3 тис. років тому;

ксилографія почала розвиватися в 3 столітті нашої ери;

рухливі шрифти — в 11 столітті;

друкарський верстат винайшли в 15 столітті;

телеграф — у 18 столітті (1792 рік);

телефон — у 19 столітті (1876 рік);

телебачення — у середині 1920-х;

цифровий комп'ютер — у 1939 році;

перші інтегральні схеми — у 1950-х роках;

персональні комп'ютери — у 1960-х;

мобільний комп'ютер — у 1975 році;

ноутбук — у 1980 році.

[ + – ] Графік показує, як змінювалися технології з плином часу Фото: M.Hilbert

Розвиток інформаційних технологій

Ще один доказ, що сингулярність не за горами, — це розвиток інформаційних технологій. Завдяки таким досягненням, як смарт-техніка, інтернет і бездротові технології, кількість людей, залучених в онлайн, за дуже короткий час виросла в геометричній прогресії. Згідно зі звітом Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) ООН, 90% світового населення буде мати доступ до послуг широкосмугового інтернету до 2050 року завдяки зростанню мобільних пристроїв і послуг супутникового інтернету. Це 8,76 млрд осіб. Наразі такий доступ є в 4 млрд осіб

Постійне зростання обсягу даних

Інший ключовий показник — це обсяг даних, згенерованих з плином часу. На конференції Techonomy 2010 гендиректор Google Ерік Шмідт стверджував, що наразі людство створює кожні два дні стільки контенту, скільки воно створило між зародженням цивілізації (близько 6000 років тому) і 2003 роком.

До 2010-х років людство вступило в так звану "еру зетабайт", коли обсяг генерованих даних дорівнював одному секстильйону байтів. За даними Statista, обсяг даних, згенерованих у період з 2010 по 2020 роки, виріс з 2 до 64,2 ЗБ (зростання 32% щороку) і, за прогнозами, до 2025 року показник досягне 181 ЗБ — зростання на 36% щорічно.

Усі ці дані становлять основу людських знань, і в міру того, як все більше і більше людей підключаться до високошвидкісного інтернету і виявлять, що цей приголомшливий обсяг даних практично в них під рукою (або, можливо, безпосередньо пов'язаний з їхніх мозком), ця колективна бібліотека може служити свого роду стартовим майданчиком для технологічної сингулярності.

[ + – ] Робот-художник Ai-Da Фото: Victor Frankowski

Штучний інтелект, що еволюціонує

Ще один очікуваний шлях до сингулярності — це розвиток передового ШІ. Спочатку ця концепція була популяризована знаменитим математиком Аланом Тюрінгом, який задався питанням "чи можуть машини думати?".

У 1959 році група вчених, які працювали на корпорацію RAND, спробувала створити програму, яка повинна була стати "універсальним вирішувачем проблем". А майже 40 років по тому IBM представила Deep Blue — комп'ютер, який обіграв у шахи Гаррі Каспарова.

Наразі суперкомп'ютери і машинне навчання часто використовуються урядами, дослідними інститутами і приватним бізнесом для проведення "інтелектуального аналізу даних" — пошуку аномалій, закономірностей і кореляцій у великих наборах даних. Це необхідно для обробки збільшеного обсягу інформації, створюваної щодня, і для прогнозування результатів.

У 1985 році професор Рей Соломонов описав кілька етапів розвитку AI:

ШІ як інструмент вивчення і вирішення людських проблем;

розробка машини, здатної до самовдосконалення;

комп'ютер, який може зчитувати практично будь-яку колекцію даних і включати більшу частину матеріалу у свою базу даних;

суперпотужний комп'ютер.

Соломонов вважав, що за надрозумними ШІ стоятимуть машини, які могли б імітувати функції людського мозку (навчання, збереження інформації, рішення проблем, самовдосконалення тощо) і зрештою перевершити їх. Учений багато в чому мав рацію: сьогодні в нас є суперкомп'ютери та квантові обчислювальні системи, ШІ, що розпізнає образи краще, ніж люди, розвинена робототехніка і наноелектроніка.

Якщо машини зможуть створювати більш просунуті версії самих себе, у них може не бути причин припиняти робити це. Як тільки їхній інтелект досягне людського рівня, вони зможуть просто продовжувати вдосконалюватися до тих пір, поки не створять те, що Курцвейл назвав "штучним надінтелектом" — точкою старту технологічної сингулярності.