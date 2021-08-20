"Разницы между человеком и машиной не будет": ученые рассказали о развитии технологий к 2045 году

В этом столетии нам предстоит испытать на себе "технологическую сингулярность", — столь радикальное и стремительное развитие технологий, которое навсегда изменит нашу цивилизацию. По крайней мере, так считают футурологи.

Некоторые футурологи считают, что "ускорение" произойдет в 21 веке. Отправной точкой станут новые достижения в области вычислений и искусственного интеллекта (ИИ), робототехники, нано- и биотехнологий. Ученые пока спорят о том, как это будет происходить: станут ли причиной самовоспроизводящиеся и самообновляющиеся машины, или продвинутый и независимый ИИ, или развитие биотехнологий. Также пока нет единого мнения относительно того, станут ли эти перемены внезапными, или все же мы ощутим на себе весь процесс. В любом случае, футурологи согласны с тем, что, как только сингулярность действительно случится, жизнь уже никогда не будет прежней.

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Что такое технологическая сингулярность и кто ее предсказал

Математик Николя де Кондорсе, живший в 18 веке, первым описал технологическое ускорение и то, как оно повлияет на людей, пишет издание interestingengineering.com. Он был уверен, что технологии смогут "улучшить человеческое тело" и продлить людям жизнь вплоть до бесконечности.

Похожую идею высказал и математик Ирвинг Джон Гуд, работавший в Блетчли-парке вместе с Аланом Тьюрингом во время Второй мировой войны. В 1965 году он написал эссе под названием "Размышления о первой сверхразумной машине", в котором утверждал, что суперумный ИИ сможет создать еще более умный ИИ.

В 1983 году писатель-фантаст Вернор Виндж выдвинул теорию о том, что быстро совершенствующийся ИИ в конечном итоге достигнет "своего рода сингулярности", за пределами которой будет трудно предсказать, какой станет реальность.

"Мы скоро создадим разумных существ, превосходящих нас. Когда это произойдет, человечество достигнет своего рода сингулярности — интеллектуального перехода, столь же непроницаемого, как запутанное пространство-время в центре черной дыры, и мир уйдет далеко за пределы нашего понимания", — писал Виндж.

[ + – ] Технологии смогут развиться настолько бістро, что мі не успеем и глазом моргнуть Фото: Shutterstock

Что станет причиной "интеллектуального взрыва": теории Вернора Винджа

Тут существует несколько сценариев. Мы расскажем о самых вероятных из них.

Сверхразумные компьютеры

Этот сценарий основан на идее, что люди смогут разработать компьютеры, обладающие сознанием. Если такое станет возможным, то не стоит сомневаться в появлении продвинутого искусственного интеллекта, более умного, чем мы, считает Виндж.

Сеть

При этом сценарии большие компьютерные сети объединятся, чтобы образовать сверхчеловеческий интеллект.

Человеческо-машинный интерфейс

Виндж также предложил сценарий, в котором человеческий интеллект может объединиться с искусственным, что приведет к созданию сверхчеловеческого интеллекта.

Управляемая эволюция

"Возможно, что биолотехнологии продвинутся до такой степени, что предоставят нам средства для улучшения естественного человеческого интеллекта", — говорил Виндж.

[ + – ] Рэй Курцвейл о технологической сингулярности

Когда наступит сингулярность: прогноз Рэя Курцвейла

Футуролог Рэй Курцвейл полагает, что скорость роста технологических систем со временем будет увеличиваться экспоненциально. По его мнению, развитие вычислительной техники, генетики, нанотехнологий и искусственного интеллекта приведет к формированию новой эры, где править будет суперинтеллект.

"Сингулярность позволит нам преодолеть ограничения, вызванные биологическим телом и возможностями мозга", — пишет Курцвейл. "После сингулярности не будет различий между человеком и машиной".

Он считает, что "интеллектуальный взрыв" произойдет где-то в 2045 году. Этот отрезок времени он воспринимает как точку отсчета, когда компьютеризированный интеллект значительно превысит суммарный человеческий интеллект.

[ + – ] На графике показана относительная стоимость количества операций в секунду Фото: Draper Fisher Jurvetson

Признаки того, что мы близки к сингулярности

Ускорение развития технологий

Чтобы продемонстрировать эти тенденции, футурологи обычно указывают на примеры крупных инноваций в истории человечества, часто сосредотачиваясь на технологиях, благодаря которым мы передаем и потребляем информацию экспоненциально быстрее. Смысл этих примеров в том, чтобы показать, насколько быстро сокращаются отрезки времени между инновациями.

Самый распространенный пример, демонстрирующий ускорение передачи информации от человека к человеку. Итак:

первые наскальные рисунки возникли 40 тыс. лет назад;

пиктограммы — 11 тыс. лет назад;

идеограммы появились 5,5 тыс. лет назад;

первые алфавиты были придуманы 3 тыс. лет назад;

ксилография начала развиваться в 3 веке нашей эры;

подвижные шрифты — в 11 веке;

печатный станок изобрели в 15 веке;

телеграф — в 18 веке (1792 год);

телефон — в 19 веке (1876 год);

телевидение — в середине 1920-х;

цифровой компьютер — в 1939 году;

первые интегральные схемы — в 1950-х годах;

персональные компьютеры — в 1960-х;

мобильный компьютер — в 1975 году;

ноутбук — в 1980 году.

[ + – ] График показывает, как менялись технологии с течением времени Фото: M.Hilbert

Развитие информационных технологий

Еще одно доказательство, что сингулярность не за горами, — это развитие информационных технологий. Благодаря таким достижениям, как смарт-техника, Интернет и беспроводные технологии, количество людей, вовлеченных в онлайн, за очень короткое время выросло в геометрической прогрессии. Согласно отчету Международного союза электросвязи (ITU) ООН, 90% мирового населения будет иметь доступ к услугам широкополосного интернета к 2050 году благодаря росту мобильных устройств и услуг спутникового интернета. Это 8,76 млрд человек. Сейчас такой доступ есть у 4 млрд человек

Постоянно растущий объем данных

Другой ключевой показатель — это объем данных, сгенерированных с течением времени. На конференции Techonomy 2010 гендиректор Google Эрик Шмидт утверждал, что сегодня человечество создает каждые два дня столько контента, сколько оно создало между зарождением цивилизации (около 6000 лет назад) и 2003 годом.

К 2010-м годам человечество вступило в так называемую "эру зеттабайтов", когда объем генерируемых данных равнялся одному секстиллиону байтов. По данным Statista, объем данных, сгенерированных в период с 2010 по 2020 годы, вырос с 2 до 64,2 ЗБ (рост в 32% каждый год) и, по прогнозам, к 2025 году показатель достигнет 181 ЗБ — рост на 36% ежегодно.

Все эти данные составляют основу человеческих знаний, и по мере того, как все больше и больше людей подключаются к высокоскоростному Интернету и обнаружат, что этот ошеломляющий объем данных практически у них под рукой (или, возможно, напрямую связан с их мозгом), эта коллективная библиотека может служить своего рода стартовой площадкой для технологической сингулярности.

[ + – ] Робот-художник Ai-Da Фото: Victor Frankowski

Эволюционирующий искусственный интеллект

Еще один ожидаемый путь к сингулярности — это развитие передового ИИ. Первоначально эта концепция была популяризирована знаменитым математиком Аланом Тьюрингом, который задался вопросом "могут ли машины думать?".

В 1959 году группа ученых, работавших на корпорацию RAND, попыталась создать программу, которая должна была стать "универсальным решателем проблем". А почти 40 лет спустя IBM представила Deep Blue — компьютер, обыгравший в шахматы Гарри Каспарова.

Сегодня суперкомпьютеры и машинное обучение часто используются правительствами, исследовательскими институтами и частным бизнесом для проведения "интеллектуального анализа данных" — поиска аномалий, закономерностей и корреляций в больших наборах данных. Это необходимо для обработки растущего объема информации, создаваемой ежедневно, и для прогнозирования результатов.

В 1985 году профессор Рэй Соломонов описал несколько этапов развития AI:

ИИ как инструмент изучения и решения человеческих проблем;

разработка машины, способной к самосовершенствованию;

компьютер, который может считывать практически любую коллекцию данных и включать большую часть материала в свою базу данных;

супермощный компьютер.

Соломонов считал, что за сверхумным ИИ будут стоять машины, которые могли бы имитировать функции человеческого мозга (обучение, сохранение информации, решение проблем, самосовершенствование и т. д.) и в конечном итоге превзойти их. Ученый был во многом прав: сегодня у нас есть суперкомпьютеры и квантовые вычислительные системы, ИИ, распознающий образы лучше, чем люди, развитая робототехника и наноэлектроника.

Если машины смогут создавать более продвинутые версии самих себя, у них может не быть причин прекращать делать это. Как только их интеллект достигнет человеческого уровня, они смогут просто продолжать совершенствоваться до тех пор, пока не создадут то, что Курцвейл назвал "искусственным суперинтеллектом" — точкой старта технологической сингулярности.