Новая реальность: как появление китайского ИИ DeepSeek меняет будущее человечества

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В прошлом году на закрытом ужине в Кремниевой долине генерального директора одной из ведущих компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, спросили, чем его компания отличается от других, создающих "базовые модели" — системы, лежащие в основе таких чат-ботов, как ChatGPT. Есть ли у него защитный ров? Да, ответил он, по словам другого генерального директора, который был там. Никто другой не смог собрать столько миллиардов долларов, сколько он. Это был его ров.

Именно поэтому такие гиганты, как Meta Platforms Inc., впали в панику из-за DeepSeek, китайской компании, которая построила модель ИИ за бюджет, примерно равный зарплате одного руководителя разработки ИИ в США. Ее прорыв теперь означает изменение баланса сил и расплату для технологических гигантов, которые внезапно перестали быть гарантированными победителями в области ИИ.

Причина очевидна. Недавно OpenAI привлекла крупнейший в истории раунд венчурного капитала (6,6 миллиарда долларов), а Марк Цукерберг заявил, что в этом году Meta выделит на проекты ИИ до 65 миллиардов долларов. Технологические гиганты направляют огромные средства на ИИ, и теперь это выглядит как пустая трата.

Последняя модель R1 компании DeepSeek, выпущенная 20 января, была построена с использованием вычислительных мощностей и чипов искусственного интеллекта общей стоимостью всего в 6 миллионов долларов, что в разы меньше, чем у таких компаний, как OpenAI и Google, принадлежащей Alphabet Inc. R1 не только сравнялась с ChatGPT в рейтинге возможностей моделей ИИ и может выполнять рассуждения по цепочке мыслей, но и пользуется успехом у публики, заняв первые места в магазинах приложений в США, Великобритании и Канаде. Она имеет открытый исходный код и бесплатна для личного использования, а также дешева для бизнеса. Прорицатель из Кремниевой долины Марк Андреессен назвал ее появление "Эффектом Спутника".

Значит ли это, что все миллиарды, влитые в чипы, таланты и энергетическую инфраструктуру в США, пропали даром? Не совсем, но самих по себе этих инвестиций уже недостаточно. DeepSeek показал, что будущим победителям в области искусственного интеллекта потребуются как вычислительные мощности, так и инновации в области эффективности, которые китайские компании были вынуждены разрабатывать в условиях ограничения США на производство чипов.

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Мрачный мировой рынок понедельника также указывает на серьезные "слепые пятна", которые как Уолл-стрит, так и технологические компании имеют в отношении ИИ. Во-первых, о растущих возможностях DeepSeek было известно уже несколько месяцев; моя коллега по Bloomberg Opinion Кэтрин Торбеке писала об этой компании в июне. Но уже больше года было ясно, что у таких компаний, как OpenAI, Anthropic и Google, нет рвов вокруг их базовых моделей бизнеса. Предприятия и потребители могли с легкостью поменять одно на другое. Такое положение дел уже было рискованным, о чем инженер Google предупреждал в печально известной записке почти два года назад. Несмотря на это, OpenAI продолжает сжигать деньги, не имея очевидного пути к прибыли.

Отчасти проблема заключалась в том, что воротилы из Кремниевой долины слишком много внимания уделяли созданию ИИ, который возглавлял рейтинги эталонов в эгоистичном соревновании "моя модель — больше, чем ваша", и гораздо меньше — превращению этих инноваций в хорошо продуманные продукты, которые могли бы использовать предприятия и потребители. Успех DeepSeek должен послужить для таких компаний, как OpenAI, тревожным сигналом к тому, что нужно дифференцироваться, сосредоточившись на том, что нужно их клиентам. И это все еще оставляет им возможность опередить конкурентов в Китае, где талант и жажда превосходства в области искусственного интеллекта не иссякают.

У Кремниевой долины есть еще одна причина сохранять оптимизм. Всего несколько месяцев назад технологическая индустрия беспокоилась о надвигающемся пределе возможностей ИИ, поскольку так называемые законы масштабирования ставят перед ИИ кирпичную стену. Но DeepSeek показал, что это не так, и что существуют обходные пути для преодоления этих ограничений.

Самое главное — сдвиг, который DeepSeek вызвал в конкурентной среде. За два года, прошедшие с момента запуска ChatGPT, крупные технологические компании стали крупнейшими финансовыми бенефициарами бума генеративного ИИ. Однако удешевление ИИ, а не просто его увеличение или улучшение, имеет гораздо большее значение для остального мира, чего не смогли оценить технологические лидеры в своих замкнутых кругах. Когда небольшие организации смогут делать большие вещи с помощью ИИ, это обещает более здоровый и динамичный рынок.

Большая ирония заключается в том, что Сэм Альтман из OpenAI и другие лидеры в области ИИ получают шанс пообщаться с работниками, которых вытесняют их системы ИИ. Теперь они должны стараться делать больше с меньшими затратами, иначе сами окажутся вытесненными.

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