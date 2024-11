Миллиарды человекоподобных роботов будут созданы в ближайшие годы: как Nvidia зарабатывает на ИИ

Один из запоминающихся моментов последней конференции Nvidia Corp. для разработчиков пришелся на конец полугодового мероприятия чип-гиганта. Главный исполнительный директор Дженсен Хуанг, одетый в свою вездесущую кожаную куртку, вышел на сцену перед большим экраном, на котором отображался ряд человекоподобных роботов прямо из романа Филипа К. Дика. Через некоторое время из-за кулис появилось нечто более симпатичное: два коленопреклоненных робота, больше напоминающих R2-D2 из "Звездных войн", вылезли наружу, издавая звуковые сигналы и бупсы.

Именно об этом бизнесе Хуанг говорил на протяжении большей части 2024 года, который он назвал следующей волной ИИ. Роботы принесут ИИ, который "понимает законы физики" и как интерпретировать мир, сказал он Джиму Крамеру в начале этого года. Все фабрики будут роботизированы, и они станут создавать роботизированные продукты. По словам Хуанга, в ближайшие годы будут выпущены "миллиарды" человекоподобных роботов.

Захватив один из самых прибыльных рынков в последнее время — рынок чипов, способных обучать и запускать генеративные системы искусственного интеллекта, Хуанг говорит о трех других областях, которые он рассматривает в качестве потенциально растущих: автономные транспортные средства, квантовые вычисления и, наиболее правдоподобный претендент, когда речь идет о доступных технологиях - роботы.

Можно утверждать, что Хуангу не нужно думать о новых рынках, учитывая ошеломляющую прибыльность его бизнеса по производству чипов искусственного интеллекта. Во втором квартале Nvidia получила более 16 миллиардов долларов чистой прибыли, что почти на 170 % больше, чем в предыдущем году. Большая часть из 56 миллиардов долларов, которые Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. и Meta Platforms Inc. потратили в третьем квартале на центры обработки данных и другие ресурсы для создания искусственного интеллекта, предназначалась для Nvidia.

Но такой сильно сконцентрированный бизнес рискован. Если горстка клиентов Nvidia перестанет покупать чипы ИИ или начнет разрабатывать свои собственные, или если требования к вычислениям ИИ изменятся каким-либо образом, Nvidia внезапно окажется уязвимой. А как известно любому ветерану циклического полупроводникового бизнеса, для этой отрасли характерны бумы и спады. Сейчас спрос на чипы с искусственным интеллектом может показаться неутолимым, но так будет не всегда.

Среди производителей чипов ходят слухи о том, что компания Nvidia собирается создать собственных роботов с нуля. Идея заключается в том, что она может использовать преимущества своих мощных чипов, известных как графические процессоры (GPU), и инструментов, которые она уже продает разработчикам, для создания собственных роботов. Более 100 робототехнических компаний, включая Siemens AG и Boston Dynamics Inc., используют набор программных инструментов и моделей искусственного интеллекта Isaac от Nvidia для тестирования приложений для роботов.

Создание чипов, программного и аппаратного обеспечения для роботов означает, что компания контролирует весь технологический "стек", лежащий в основе таких машин. Какую пользу это может принести Nvidia? Теоретически, она могла бы разрабатывать все эти компоненты в тандеме, чтобы они бесперебойно работали друг с другом, позволяя компании создавать лучших роботов на рынке, подобно тому, как это делает Apple с телефонами. Во всяком случае, такова идея.

На практике создание роботов было бы ужасной идеей. Антимонопольные регуляторы, скорее всего, накинутся на Nvidia, учитывая ее доминирующее положение в области чипов с искусственным интеллектом. Кроме того, компании не хватает опыта в области поставок и производства, необходимого для создания роботизированного оборудования. А участие в этом бизнесе сильно ударит по ее жирной марже прибыли, которая в третьем квартале выросла до 55,3%.

"Nvidia больше сосредоточена на создании новых рынков для своих чипов, чем на создании роботов", - говорит Дэвид Регер, генеральный директор немецкой компании NEURA Robotics, который добавил, что партнерство с крупными производителями имеет больше смысла.

Хуанг описывает себя как "создателя рынка, а не его участника", поэтому идея борьбы с другими робототехническими компаниями за зарождающийся рынок может даже не понравиться ему на личном уровне.

Но позиционирование себя как центра платформы для новомодных технологий тоже сопряжено с определенными трудностями. Arm Holdings Plc, британский разработчик микросхем, чьи наборы инструкций сегодня используются в большинстве смартфонов, в середине 2010-х годов позиционировал себя как маломощное, бьющееся сердце революции в области интернета вещей (помните такое?). В течение нескольких лет компания пыталась продать необходимое программное обеспечение таким производителям, как Robert Bosch GmbH, чтобы реализовать свою идею. С тех пор она переключилась на то, чтобы занять центральное место в следующем этапе бума ИИ.

К своей чести, Nvidia и раньше выходила на новые рынки с поразительным успехом. Хуанг превратил игровые видеокарты в основу революции ИИ, став для всех не конкурентом, а важным партнером. В робототехнике, вероятно, следует действовать по той же схеме: не создавайте тела, а создавайте мозги и инструменты, без которых роботы других компаний не смогут жить. Прибыль от этого начинания, вероятно, не сравнится с сегодняшней золотой лихорадкой ИИ, но когда этот бум спадет, Nvidia, возможно, будет рада, что тоже подключилась к роботам.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

