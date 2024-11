Мільярди людиноподібних роботів буде створено найближчими роками: як Nvidia заробляє на ШІ

Один із пам'ятних моментів останньої конференції Nvidia Corp. для розробників припав на кінець піврічного заходу чип-гіганта. Головний виконавчий директор Дженсен Хуанг, одягнений у свою всюдисущу шкіряну куртку, вийшов на сцену перед великим екраном, на якому відображалася низка людиноподібних роботів прямо з роману Філіпа К. Діка. Діка. За деякий час із-за лаштунків з'явилося щось симпатичніше: два уклінних роботи, які більше нагадують R2-D2 із "Зоряних воєн", вилізли назовні, видаючи звукові сигнали і бупси.

Саме про цей бізнес Хуанг говорив протягом більшої частини 2024 року, який він назвав наступною хвилею ШІ. Роботи принесуть ШІ, який "розуміє закони фізики" і як інтерпретувати світ, сказав він Джиму Крамеру на початку цього року. Усі фабрики будуть роботизовані, і вони стануть створювати роботизовані продукти. За словами Хуанга, найближчими роками буде випущено "мільярди" людиноподібних роботів.

Захопивши один із найприбутковіших ринків останнім часом — ринок чипів, здатних навчати і запускати генеративні системи штучного інтелекту, Хуанг говорить про три інші галузі, які він розглядає як такі, що потенційно зростають: автономні транспортні засоби, квантові обчислення та, найімовірніший претендент, коли йдеться про доступні технології, — роботи.

Можна стверджувати, що Хуангу не потрібно думати про нові ринки, з огляду на приголомшливу прибутковість його бізнесу з виробництва чипів штучного інтелекту. У другому кварталі Nvidia отримала понад 16 мільярдів доларів чистого прибутку, що майже на 170 % більше, ніж у попередньому році. Більша частина з 56 мільярдів доларів, які Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. і Meta Platforms Inc. витратили в третьому кварталі на центри обробки даних та інші ресурси для створення штучного інтелекту, призначалася для Nvidia.

Але такий сильно сконцентрований бізнес ризикований. Якщо жменька клієнтів Nvidia перестане купувати чипи ШІ або почне розробляти свої власні, або якщо вимоги до обчислень ШІ якось зміняться, Nvidia раптово виявиться вразливою. Як відомо будь-якому ветерану циклічного напівпровідникового бізнесу, для цієї галузі характерні буми та спади. Зараз попит на чипи зі штучним інтелектом може здатися невгамовним, але так буде не завжди.

Серед виробників чипів ширяться чутки про те, що компанія Nvidia збирається створити власних роботів з нуля. Ідея полягає в тому, що вона може використовувати переваги своїх потужних чипів, відомих як графічні процесори (GPU), та інструментів, які вона вже продає розробникам, для створення власних роботів. Понад 100 робототехнічних компаній, включно з Siemens AG і Boston Dynamics Inc., використовують набір програмних інструментів і моделей штучного інтелекту Isaac від Nvidia для тестування застосунків для роботів.

Створення чипів, програмного та апаратного забезпечення для роботів означає, що компанія контролює весь технологічний "стек", що лежить в основі таких машин. Яку користь це може принести Nvidia? Теоретично, вона могла б розробляти всі ці компоненти в тандемі, щоб вони безперебійно працювали один із одним, даючи змогу компанії створювати найкращих роботів на ринку, подібно до того, як це робить Apple з телефонами. У будь-якому разі, така ідея.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг і його людиноподібні роботи Фото: NVIDIA

На практиці створення роботів було б жахливою ідеєю. Антимонопольні регулятори, найімовірніше, накинуться на Nvidia з огляду на її домінантне становище в галузі чипів зі штучним інтелектом. Крім того, компанії не вистачає досвіду в галузі поставок і виробництва, необхідного для створення роботизованого обладнання. А участь у цьому бізнесі сильно вдарить по її жирній маржі прибутку, яка в третьому кварталі зросла до 55,3%.

"Nvidia більше зосереджена на створенні нових ринків для своїх чипів, аніж на створенні роботів", — каже Девід Регер, генеральний директор німецької компанії NEURA Robotics, який додав, що партнерство з великими виробниками має більше сенсу.

Хуанг описує себе як "творця ринку, а не його учасника", тому ідея боротьби з іншими робототехнічними компаніями за ринок, що зароджується, може навіть не сподобатися йому на особистому рівні.

Але позиціонування себе як центру платформи для новомодних технологій теж пов'язане з певними труднощами. Arm Holdings Plc, британський розробник мікросхем, чиї набори інструкцій сьогодні використовуються в більшості смартфонів, у середині 2010-х років позиціонував себе як малопотужне серце, яке б'ється в серці революції в галузі інтернету речей (пам'ятаєте таке?). Протягом кількох років компанія намагалася продати необхідне програмне забезпечення таким виробникам, як Robert Bosch GmbH, щоб реалізувати свою ідею. Відтоді вона переключилася на те, щоб зайняти центральне місце в наступному етапі буму ШІ.

До своєї честі, Nvidia і раніше виходила на нові ринки з приголомшливим успіхом. Хуанг перетворив ігрові відеокарти на основу революції ШІ, ставши для всіх не конкурентом, а важливим партнером. У робототехніці, ймовірно, слід діяти за тією ж схемою: не створюйте тіла, а створюйте мізки та інструменти, без яких роботи інших компаній не зможуть жити. Прибуток від цього починання, ймовірно, не зрівняється з сьогоднішньою золотою лихоманкою ШІ, але коли цей бум спаде, Nvidia, можливо, буде рада, що теж підключилася до роботів.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

