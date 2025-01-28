Нова реальність: як поява китайського ШІ DeepSeek змінює майбутнє людства

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Минулого року на закритій вечері в Кремнієвій долині генерального директора однієї з провідних компаній, що займаються розробкою штучного інтелекту, запитали, чим його компанія відрізняється від інших, які створюють "базові моделі" — системи, що лежать в основі таких чат-ботів, як ChatGPT. Чи є в нього захисний рів? Так, відповів він, за словами іншого генерального директора, який був там. Ніхто інший не зміг зібрати стільки мільярдів доларів, скільки він. Це був його рів.

Саме тому такі гіганти, як Meta Platforms Inc., впали в паніку через DeepSeek, китайську компанію, яка побудувала модель ШІ за бюджет, що приблизно дорівнює зарплаті одного керівника розробки ШІ в США. Її прорив тепер означає зміну балансу сил і розплату для технологічних гігантів, які раптово перестали бути гарантованими переможцями в галузі ШІ.

Причина очевидна. Нещодавно OpenAI залучила найбільший в історії раунд венчурного капіталу (6,6 мільярда доларів), а Марк Цукерберг заявив, що цього року Meta виділить на проєкти ШІ до 65 мільярдів доларів. Технологічні гіганти спрямовують величезні кошти на ШІ, і тепер це виглядає як марна трата.

Остання модель R1 компанії DeepSeek, випущена 20 січня, була побудована з використанням обчислювальних потужностей і чипів штучного інтелекту загальною вартістю лише 6 мільйонів доларів, що в рази менше, ніж у таких компаній, як OpenAI і Google, що належить Alphabet Inc. R1 не тільки зрівнялася з ChatGPT у рейтингу можливостей моделей ШІ і може виконувати міркування за ланцюжком думок, а й має успіх у публіки, посівши перші місця в магазинах застосунків у США, Великій Британії та Канаді. Вона має відкритий вихідний код і безкоштовна для особистого використання, а також дешева для бізнесу. Віщун із Кремнієвої долини Марк Андреессен назвав її появу "Ефектом Супутника".

Чи означає це, що всі мільярди, влиті в чипи, таланти й енергетичну інфраструктуру в США, пропали даремно? Не зовсім, але самих по собі цих інвестицій уже недостатньо. DeepSeek показав, що майбутнім переможцям у царині штучного інтелекту знадобляться як обчислювальні потужності, так і інновації в галузі ефективності, які китайські компанії були змушені розробляти в умовах обмеження США на виробництво чипів.

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Похмурий світовий ринок понеділка також вказує на серйозні "сліпі плями", які як Волл-стріт, так і технологічні компанії мають щодо ШІ. По-перше, про зростаючі можливості DeepSeek було відомо вже кілька місяців; моя колега з Bloomberg Opinion Кетрін Торбеке писала про цю компанію в червні. Але вже понад рік було зрозуміло, що у таких компаній, як OpenAI, Anthropic і Google, немає ровів навколо їхніх базових моделей бізнесу. Підприємства і споживачі могли з легкістю поміняти одне на інше. Такий стан справ уже був ризикованим, про що інженер Google попереджав у сумнозвісній записці майже два роки тому. Попри це, OpenAI продовжує спалювати гроші, не маючи очевидного шляху до прибутку.

Частково проблема полягала в тому, що ділки з Кремнієвої долини занадто багато уваги приділяли створенню ШІ, який очолював рейтинги еталонів в егоїстичному змаганні "моя модель — більша за вашу", і набагато менше — перетворенню цих інновацій на добре продумані продукти, які могли б використовувати підприємства і споживачі. Успіх DeepSeek повинен послужити для таких компаній, як OpenAI, тривожним сигналом до того, що потрібно диференціюватися, зосередившись на тому, що потрібно їхнім клієнтам. І це все ще залишає їм можливість випередити конкурентів у Китаї, де талант і жага до переваги в галузі штучного інтелекту не вичерпуються.

У Кремнієвої долини є ще одна причина зберігати оптимізм. Лише кілька місяців тому технологічна індустрія турбувалася про наближення межі можливостей ШІ, оскільки так звані закони масштабування ставлять перед ШІ цегляну стіну. Але DeepSeek показав, що це не так, і що існують обхідні шляхи для подолання цих обмежень.

Найголовніше — зрушення, яке DeepSeek викликав у конкурентному середовищі. За два роки, що минули з моменту запуску ChatGPT, великі технологічні компанії стали найбільшими фінансовими бенефіціарами буму генеративного ШІ. Однак здешевлення ШІ, а не просто його збільшення або поліпшення, має набагато більше значення для решти світу, чого не змогли оцінити технологічні лідери у своїх замкнутих колах. Коли невеликі організації зможуть робити великі речі за допомогою ШІ, це обіцяє більш здоровий і динамічний ринок.

Велика іронія полягає в тому, що Сем Альтман з OpenAI та інші лідери в галузі ШІ, нарешті, отримують шанс поспілкуватися з працівниками, яких витісняють їхні системи ШІ. Тепер вони повинні намагатися робити більше з меншими витратами, інакше самі виявляться витісненими.

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