Штучний інтелект у вузді: як США намагаються стримати хаос у світі технологій

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Перше глобальне регулювання штучного інтелекту очікувано прилетіло зі США. Як працюватимуть нові правила?

"Кульгава качка" Джозеф Байден посилив контроль над експортом передових GPU-чипів для ШІ. Нові обмеження ділять світ на 2 категорії:

Країни з безлімітним доступом до передових мікросхем і алгоритмів ШІ. Країни, яким будуть потрібні ліцензії. Закуповувати зможуть до 1700 чипів на рік, а якщо буде потрібно більше, то тільки через дозвіл у Мінторгу США.

До першої категорії автоматично потрапляють 18 країн — Австралія, Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Іспанія, Швеція і Тайвань, а також Сполучені Штати. Крім того, компанії зі статусом "Universal Verified End User" (Універсальний перевірений кінцевий користувач, наприклад, Amazon Web Services або Microsoft Azure) звільняються від цих обмежень. Ці ж компанії повинні нести відповідальність, щоб технології не потрапляли в країни, куди продаж американських чипів заборонено зовсім — Китай, РФ, КНДР, Іран.

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Є таке поняття Total processing performance (ТРР) — загальна продуктивність обробки. Введені обмеження ґрунтуються якраз на ній. Якщо ваша країна не одна з 18 щасливчиків, то купити чипів можна буде лише на 790 мільйонів TPP до 2027 року. Це еквівалентно потужності 50 000 чипів Nvidia H100, що достатньо для проведення передових досліджень.

Обмеження за країнами спеціально розроблені для того, щоб спонукати компанії отримати статус перевіреного кінцевого користувача. А США таким способом отримують прозорість у переміщенні та технологій і значно допомагають запобігти потраплянню чипів до Китаю.

Схоже, що Штати зробили висновок із того, як вони вчасно не встигли приборкати поширення крипти, то вже зі штучним інтелектом вирішили одразу накинути ласо.

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