Експеримент у Нідерландах: як замінити чиновників на ШІ

Влада Нідерландів вирішила, що державний апарат час не тільки оцифрувати, а й трохи скоротити. Приблизно з 2018 року чисельність чиновників лише зростала. Всього за 7 років вона зросла на 41% і до кінця 2025 року сягне рекордних 160 000 осіб. І це за населення приблизно 18 млн осіб. Тепер же уряд оголосив про плани скоротити операційні витрати центрального уряду на 900 млн євро на рік до 2027 року. До 2035 року економія має зрости до 3,5 млрд євро щорічно, що передбачає скорочення 25 000 чиновників.

Ключову роль має відіграти штучний інтелект. Його планують використовувати для вирішення адміністративних завдань та підвищення продуктивності. Паралельно влада має намір щорічно скасовувати та спрощувати сотні правил, скорочувати кількість консультативних органів, оптимізувати офісні площі та позбавлятися надлишкових ІТ-систем.

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Поліція та оборона в основному не підпадуть під скорочення. Це одна з найамбітніших спроб європейського уряду безпосередньо пов’язати скорочення державного апарату зі штучним інтелектом та цифровізацією.

Залишилося з’ясувати, скільки чиновників знадобиться, щоб організувати скорочення їхньої кількості.

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