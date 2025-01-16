Искусственный интеллект в узде: как США пытаются сдержать хаос в мире технологий

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Первое глобальное регулирование искусственного интеллекта ожидаемо прилетело из США. Как будут работать новые правила?

"Хромая утка" Джозеф Байден ужесточил контроль над экспортом передовых GPU-чипов для ИИ. Новые ограничения делят мир на 2 категории:

Страны с безлимитным доступом к передовым микросхемам и алгоритмам ИИ. Страны, которым будут нужны лицензии. Закупать смогут до 1700 чипов в год, а если потребуется больше, то только через разрешение у Минторга США.

В первую категорию автоматически попадают 18 стран — Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Испания, Швеция и Тайвань, а также Соединенные Штаты. Кроме того, компании со статусом "Universal Verified End User" (Универсальный проверенный конечный пользователь, например, Amazon Web Services или Microsoft Azure) освобождаются от этих ограничений. Эти же компании должны нести ответственность, чтобы технологии не попадали в страны, куда продажа американских чипов запрещена вовсе — Китай, РФ, КНДР, Иран.

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Есть такое понятие Total processing performance (ТРР) — общая производительность обработки. Вводимые ограничения основываются как раз на ней. Если ваша страна не одна из 18 счастливчиков, то купить чипов можно будет лишь на 790 миллионов TPP до 2027 года. Это эквивалентно мощности 50 000 чипов Nvidia H100, что достаточно для проведения передовых исследований.

Ограничения по странам специально разработаны для того, чтобы побудить компании получить статус проверенного конечного пользователя. А США таким образом получают прозрачность в перемещении и технологий и значительно помогают пресечь попадание чипов в Китай.

Похоже, что Штаты сделали вывод из того, как они вовремя не успели обуздать распространение крипты, то уже с искусственным интеллектом решили сразу накинуть лассо.

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