Искусственный интеллект показал самых красивых в мире женщин: его выбор удивил всех (фото)
Эксперимент вызвал резонанс среди пользователей сети, спровоцировав дискуссии относительно интерпретации ChatGPT стандартов красоты и стереотипов, заложенных в его алгоритмах.
Интересный эксперимент с искусственным интеллектом привлек внимание многих пользователей социальных сетей. В ответ на запрос показать самых красивых женщин ChatGPT начал создавать странные инопланетные изображения, интерпретируя стандарты красоты. Соответствующее видео появилось в TikTok, собрав большое количество просмотров, комментариев и других реакций.
Зрители смогли увидеть в кадре серию лиц, сгенерированных ChatGPT, начиная с традиционного представления о красоте — большие глаза и губы, длинные ресницы, четко выделенные скулы, гладкая кожа и пышные волосы.
Стандарт красоты
По мере того, как ChatGPT совершенствует лицо, изображение превращается в гиперболизированные, почти карикатурные фигуры. Губы и глаза раздулись до неестественных пропорций, а текстура кожи становится сюрреалистичной.
"Я попросил ChatGPT создать красивое лицо и дал задание сделать его еще красивее. В итоге получилось какое-то инопланетное существо. Думаю, что вирусный успех этого ролика доказывает, что алгоритм TikTok направлен на то, чтобы вознаграждать контент, который вызывает эмоциональную реакцию, а не только смех и интригу", — рассказал 30-летний британец, который не разглашает своего имени.
Стереотипы
Его видео вызвало резонанс среди пользователей сети, спровоцировав дискуссии относительно интерпретации ИИ стандартов красоты и стереотипов, заложенных в его алгоритмах.
- "Жутко, как работает ИИ", — написал один из зрителей.
- Другой добавил: "Последняя часть наглядно показывает, чем заканчивается чрезмерное увлечение надутыми губами";
- "Примечательно, что он сгенерировал именно белую женщину", — обвинила программу в расизме следующая комментаторша.
Автор видео признался, что играет с ChatGPT в свободное время и подумал, что стоило бы поделиться своими открытиями в интернете.
Напомним, ранее Фокус писал о 34-летней инфлюенсерше Марине Смит из Сан-Паулу (Бразилия), которая заявила, что ревнивые подруги не пригласили ее на Рождество. Замужние женщины якобы боятся, что красавица соблазнит их избранников.
А вот афро-чилийская певица Лута Круз, которая годами безрезультатно пыталась удалить волосы на лице, наконец смирилась со своей особенностью и теперь не видит причин прятаться. Она регулярно делится видео и фотографиями на своей странице в TikTok, где на ее обновления подписались 30 тысяч пользователей.