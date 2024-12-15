Искусственный интеллект показал самых красивых в мире женщин: его выбор удивил всех (фото)

Эксперимент вызвал резонанс среди пользователей сети, спровоцировав дискуссии относительно интерпретации ChatGPT стандартов красоты и стереотипов, заложенных в его алгоритмах.

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Интересный эксперимент с искусственным интеллектом привлек внимание многих пользователей социальных сетей. В ответ на запрос показать самых красивых женщин ChatGPT начал создавать странные инопланетные изображения, интерпретируя стандарты красоты. Соответствующее видео появилось в TikTok, собрав большое количество просмотров, комментариев и других реакций.

ИИ показал идеал красоты Фото: TikTok

Зрители смогли увидеть в кадре серию лиц, сгенерированных ChatGPT, начиная с традиционного представления о красоте — большие глаза и губы, длинные ресницы, четко выделенные скулы, гладкая кожа и пышные волосы.

Стандарт красоты

По мере того, как ChatGPT совершенствует лицо, изображение превращается в гиперболизированные, почти карикатурные фигуры. Губы и глаза раздулись до неестественных пропорций, а текстура кожи становится сюрреалистичной.

В рамках эксперемонта ChatGPT просили улучшить лицо Фото: TikTok В рамках эксперемонта ChatGPT просили улучшить лицо Фото: TikTok

"Я попросил ChatGPT создать красивое лицо и дал задание сделать его еще красивее. В итоге получилось какое-то инопланетное существо. Думаю, что вирусный успех этого ролика доказывает, что алгоритм TikTok направлен на то, чтобы вознаграждать контент, который вызывает эмоциональную реакцию, а не только смех и интригу", — рассказал 30-летний британец, который не разглашает своего имени.

Стереотипы

Его видео вызвало резонанс среди пользователей сети, спровоцировав дискуссии относительно интерпретации ИИ стандартов красоты и стереотипов, заложенных в его алгоритмах.

"Жутко, как работает ИИ", — написал один из зрителей.

Другой добавил: "Последняя часть наглядно показывает, чем заканчивается чрезмерное увлечение надутыми губами";

"Примечательно, что он сгенерировал именно белую женщину", — обвинила программу в расизме следующая комментаторша.

Результат шокировал многих пользователей сети Фото: TikTok Результат шокировал многих пользователей сети Фото: TikTok

Автор видео признался, что играет с ChatGPT в свободное время и подумал, что стоило бы поделиться своими открытиями в интернете.

Напомним, ранее Фокус писал о 34-летней инфлюенсерше Марине Смит из Сан-Паулу (Бразилия), которая заявила, что ревнивые подруги не пригласили ее на Рождество. Замужние женщины якобы боятся, что красавица соблазнит их избранников.

А вот афро-чилийская певица Лута Круз, которая годами безрезультатно пыталась удалить волосы на лице, наконец смирилась со своей особенностью и теперь не видит причин прятаться. Она регулярно делится видео и фотографиями на своей странице в TikTok, где на ее обновления подписались 30 тысяч пользователей.