Штучний інтелект показав найкрасивіших в світі жінок: його вибір здивував всіх (фото)

Експеримент викликав резонанс серед користувачів мережі, спровокувавши дискусії щодо інтерпретації ChatGPT стандартів краси та стереотипів, закладених в його алгоритмах.

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Цікавий експеримент зі штучним інтелектом привернув увагу багатьох користувачів соціальних мереж. У відповідь на запит показати найкрасивіших жінок ChatGPT почав створювати дивні інопланетні зображення, інтерпретуючи стандарти краси. Відповідне відео з’явилось у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, коментарів та інших реакцій.

ШІ показав ідеал краси Фото: TikTok

Глядачі змогли побачити у кадрі серію облич, згенерованих ChatGPT, починаючи з традиційного уявлення про красу — великі очі та губи, довгі вії, чітко виділені вилиці, гладенька шкіра та пишне волосся.

Стандарт краси

У міру того, як ChatGPT удосконалює обличчя, зображення перетворюється на гіперболізовані, майже карикатурні фігури. Губи та очі роздулися до неприродних пропорцій, а текстура шкіри стає сюрреалістичною.

В рамках експеремонту ChatGPT просили покращити обличчя Фото: TikTok В рамках експеремонту ChatGPT просили покращити обличчя Фото: TikTok

"Я попросив ChatGPT створити гарне обличчя і дав завдання зробити його ще красивішим. Врешті-решт вийшла якась інопланетна істота. Думаю, що вірусний успіх цього ролика доводить, що алгоритм TikTok спрямований на те, щоб винагороджувати контент, який викликає емоційну реакцію, а не лише сміх та інтригу", — розповів 30-річний британець, який не розголошує свого імені.

Стереотипи

Його відео викликало резонанс серед користувачів мережі, спровокувавши дискусії щодо інтерпретації ШІ стандартів краси та стереотипів, закладених в його алгоритмах.

"Моторошно, як працює ШІ", — написав один із глядачів.

Інший додав: "Остання частина наочно показує, чим закінчується надмірне захоплення надутими губами";

"Прикметно, що він згенерував саме білу жінку", — звинуватила програму в расизмі наступна коментаторка.

Результат шокував багатьох користувачів мережі Фото: TikTok Результат шокував багатьох користувачів мережі Фото: TikTok

Автор відео зізнався, що бавиться з ChatGPT у вільний час і подумав, що варто було б поділитися своїми відкриттями в інтернеті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річну інфлюенсерку Марину Сміт із Сан-Паулу (Бразилія), яка заявила, що ревниві подруги не запросили її на Різдво. Заміжні жінки начебто бояться, що красуня спокусить їхніх обранців.

А от афро-чилійська співачка Лута Круз, яка роками безрезультатно намагалася видалити волосся на обличчі, нарешті змирилася зі своєю особливістю й тепер не бачить причин ховатися. Вона регулярно ділиться відео та фотографіями на своїй сторінці у TikTok, де на її оновлення підписались 30 тисяч користувачів.