Штучний інтелект показав найкрасивіших в світі жінок: його вибір здивував всіх (фото)
Експеримент викликав резонанс серед користувачів мережі, спровокувавши дискусії щодо інтерпретації ChatGPT стандартів краси та стереотипів, закладених в його алгоритмах.
Цікавий експеримент зі штучним інтелектом привернув увагу багатьох користувачів соціальних мереж. У відповідь на запит показати найкрасивіших жінок ChatGPT почав створювати дивні інопланетні зображення, інтерпретуючи стандарти краси. Відповідне відео з’явилось у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, коментарів та інших реакцій.
Глядачі змогли побачити у кадрі серію облич, згенерованих ChatGPT, починаючи з традиційного уявлення про красу — великі очі та губи, довгі вії, чітко виділені вилиці, гладенька шкіра та пишне волосся.
Стандарт краси
У міру того, як ChatGPT удосконалює обличчя, зображення перетворюється на гіперболізовані, майже карикатурні фігури. Губи та очі роздулися до неприродних пропорцій, а текстура шкіри стає сюрреалістичною.
"Я попросив ChatGPT створити гарне обличчя і дав завдання зробити його ще красивішим. Врешті-решт вийшла якась інопланетна істота. Думаю, що вірусний успіх цього ролика доводить, що алгоритм TikTok спрямований на те, щоб винагороджувати контент, який викликає емоційну реакцію, а не лише сміх та інтригу", — розповів 30-річний британець, який не розголошує свого імені.
Стереотипи
Його відео викликало резонанс серед користувачів мережі, спровокувавши дискусії щодо інтерпретації ШІ стандартів краси та стереотипів, закладених в його алгоритмах.
- "Моторошно, як працює ШІ", — написав один із глядачів.
- Інший додав: "Остання частина наочно показує, чим закінчується надмірне захоплення надутими губами";
- "Прикметно, що він згенерував саме білу жінку", — звинуватила програму в расизмі наступна коментаторка.
Автор відео зізнався, що бавиться з ChatGPT у вільний час і подумав, що варто було б поділитися своїми відкриттями в інтернеті.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річну інфлюенсерку Марину Сміт із Сан-Паулу (Бразилія), яка заявила, що ревниві подруги не запросили її на Різдво. Заміжні жінки начебто бояться, що красуня спокусить їхніх обранців.
А от афро-чилійська співачка Лута Круз, яка роками безрезультатно намагалася видалити волосся на обличчі, нарешті змирилася зі своєю особливістю й тепер не бачить причин ховатися. Вона регулярно ділиться відео та фотографіями на своїй сторінці у TikTok, де на її оновлення підписались 30 тисяч користувачів.