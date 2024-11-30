"Нічого не допомогло": співачка з бородою стала новою зіркою соціальних мереж (фото)

Переосмисливши своє життя, Лута Круз вирішила не догоджати суспільству, а змусити його прийняти її справжньою.

Афро-чилійська співачка Лута Круз, яка роками безрезультатно намагалася видалити волосся на обличчі, нарешті змирилася зі своєю особливістю й тепер не бачить причин ховатися. Вона регулярно ділиться відео та фотографіями на своїй сторінці у TikTok, де на її оновлення підписались 30 тисяч користувачів. Про це пише видання What's The Jam.

У дитинстві та юності жінка без перебільшення перепробувала все — від воску до лазерної епіляції, але ніщо не допомогло їй позбутися волосся на підборідді назавжди.

Шлях до себе

Погляди співачки на критерії та стандарти краси почали змінюватися під час пандемії, коли вона сиділа вдома і вирішила перестати голити обличчя. Переосмисливши своє життя, жінка вирішила не догоджати суспільству, а змусити його прийняти її справжньою.

Лута стала зіркою соціальних мереж Фото: TikTok

"Бородате жіноцтво, нам нема чого ховатися та соромитися. У нас є борода та волосся на тілі — ми красиві, унікальні, зрештою, увійшли в історію. Свого часу працювали в цирках, але сьогодні, в 2024 році, це уже не так. Поцілую всіх хейтерів, які заходять на мою сторінку, які роблять мою творчість видимою", — заявила Лута Круз.

З того часу, як жінка вирішила прийняти свою зовнішність, минуло майже п'ять років. Відтоді вона відчуває себе комфортно, збираючи своїми курйозними відео сотні тисяч, а іноді й мільйони переглядів.

Реакція суспільства

Шанувальники навперебій підтримують Круз та засипають її щедрими компліментами.

"Чудова жінка! Ти — прекрасна";

"Чисте захоплення, Лута. Привіт з Еквадору";

"Молодець, що приймаєш себе".

Однак знайшлись ті, хто так і не зміг прийняти позицію жінки.

"Поважаю, але не розумію";

"Це ненормально, але чудово, що ви не боретеся з природою свого тіла";

"Це рішення кожного, мені не подобається жіноче або чоловіче волосся, однак думка кожного заслуговує на повагу".

Музична кар’єра Лути почалася ще в ранньому віці, але навіть тоді вона ховала волосся, щоб не хвилюватися. Близькі також просили її тримати це у таємниці. Ба більше, одного разу мати відвела її до сусідки, щоб зробити епіляцію за допомогою воску. Пережитий досвід вплинув й на романтичні стосунки, оскільки жінка ніколи не дозволяла своїм залицяльникам торкатися її обличчя.

Жінка прийняла свою зовнішність Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше 33-річна медсестра Джессіка Перес, наречена першого у світі чоловіка з повністю пересадженим обличчям, пояснила, чому обрала саме його. Після оголошення про одруження пари ненависники почали ображати її та звинувачувати у корисливих мотивах.

Крім того, епатажна модель, яка нарекла себе Марією Магдалиною, не змогла потрапити на борт пасажирського авіалайнера через свою нестандартну зовнішність. Дівчина обурена та вимагає справедливості.