"Ничего не помогло": певица с бородой стала новой звездой социальных сетей (фото)

Переосмыслив свою жизнь, Лута Круз решила не угождать обществу, а заставить его принять ее настоящей.

Афро-чилийская певица Лута Круз, которая годами безрезультатно пыталась удалить волосы на лице, наконец смирилась со своей особенностью и теперь не видит причин прятаться. Она регулярно делится видео и фотографиями на своей странице в TikTok, где на ее обновления подписались 30 тысяч пользователей. Об этом пишет издание What's The Jam.

В детстве и юности женщина без преувеличения перепробовала все — от воска до лазерной эпиляции, но ничто не помогло ей навсегда избавиться от волос на подбородке.

Путь к себе

Взгляды певицы на критерии и стандарты красоты начали меняться во время пандемии, когда она сидела дома и решила перестать брить лицо. Переосмыслив свою жизнь, женщина решила не угождать обществу, а заставить его принять ее настоящей.

Лута стала звездой социальных сетей Фото: TikTok

"Бородатые женщины, нам нечего прятаться и стесняться. У нас есть борода и волосы на теле — мы красивые, уникальные, в конце концов, вошли в историю. В свое время мы работали в цирках, но сегодня, в 2024 году, это уже не так. Поцелую всех хейтеров, которые заходят на мою страницу, которые делают мое творчество видимым", — заявила Лута Круз.

С тех пор как женщина решила принять свою внешность, прошло почти пять лет. Сейчас она чувствует себя комфортно, собирая своими курьезными видео сотни тысяч, а иногда и миллионы просмотров.

Реакция общества

Поклонники наперебой поддерживают Круз и засыпают ее щедрыми комплиментами.

"Замечательная женщина! Ты — прекрасна";

"Чистое восхищение, Лута. Привет из Эквадора";

"Молодец, что принимаешь себя".

Однако нашлись те, кто так и не смог принять позицию женщины.

"Уважаю, но не понимаю";

"Это ненормально, но замечательно, что вы не боретесь с природой своего тела";

"Это решение каждого, мне не нравятся женские или мужские волосы, однако мнение каждого заслуживает уважения".

Музыкальная карьера Луты началась еще в раннем возрасте, но даже тогда она прятала волосы, чтобы не волноваться. Близкие также просили ее держать это в тайне. Более того, однажды мать отвела ее к соседке, чтобы сделать эпиляцию с помощью воска. Пережитый опыт повлиял и на романтические отношения, поскольку женщина никогда не позволяла своим ухажерам касаться ее лица.

Женщина приняла свою внешность Фото: TikTok

Напомним, ранее 33-летняя медсестра Джессика Перес, невеста первого в мире мужчины с полностью пересаженным лицом, объяснила, почему выбрала именно его. После объявления о бракосочетании пары ненавистники начали оскорблять ее и обвинять в корыстных мотивах.

Кроме того, эпатажная модель, которая нарекла себя Марией Магдалиной, не смогла попасть на борт пассажирского авиалайнера из-за своей нестандартной внешности. Девушка возмущена и требует справедливости.