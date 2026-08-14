Двойной удар по ценам на кофе: как землетрясение в Колумбии и Эль-Ниньо бьют по украинскому кошельку

Кофеманы, мужайтесь. Землетрясение в Колумбии может сделать кофе еще дороже во всем мире.

10 августа Колумбию потрясло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Погибли уже более 180 человек, тысячи получили ранения. Но последствия стихии могут почувствовать далеко за пределами страны, в том числе те, кто любит утром выпить чашечку дымящегося кофе.

Землетрясение ударило по одному из важнейших маршрутов вывоза колумбийского кофе. Дороги к тихоокеанскому порту Буэнавентура оказались заблокированы оползнями и завалами, а сам порт временно приостанавливал работу для проверки инфраструктуры. А через этот пострадавший маршрут проходит около 60% кофейной цепочки страны.

Відео дня

Колумбия экспортирует примерно миллион мешков кофе в месяц. Учитывая, что сейчас начинается важный период сбора урожая, негативные факторы лишь усиливают друг друга. Новый кофе поступает на переработку и склады, но вывезти его привычным маршрутом становится намного сложнее.

Колумбия — третий крупнейший производитель кофе в мире и один из главных поставщиков качественной арабики. Причем кофейная отрасль для страны сейчас особенно важна на фоне структурных изменений и перманентной ситуацией с безопасностью. В 2025 году экспорт традиционного кофе принес Колумбии около $6 млрд, что на 68% больше, чем годом ранее. И впервые более чем за 25 лет кофе по стоимости экспорта обошел уголь.

На сегодняшний день от кофе зависят примерно 540 тыс колумбийских семей. Поэтому несколько дней проблем с логистикой наносят удар по доходам фермеров, экспортеров, зарплатам рабочих и всей цепочке, которая превращает кофейные ягоды в валютную выручку страны.

Мировой рынок отреагировал соответствующе. Фьючерсы на арабику во вторник поднимались до $3,2 за фунт на фоне опасений по поводу поставок из Колумбии. Правда, часть роста затем была отыграна, поэтому говорить о неизбежном резком подорожании кофе в магазинах пока рано.

Тем более что у рынка уже есть другая проблема. После того как синоптики объявили о возвращении Эль-Ниньо, который способен ухудшить условия выращивания кофе сразу в нескольких крупных странах-производителях, мировые цены на арабику выросли примерно на 30%.

Одно землетрясение, конечно, не оставит мир без кофе. Но если проблемы с логистикой совпадут со снижением будущего урожая, то следующую чашку арабики многие действительно будут покупать уже по новой цене.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно