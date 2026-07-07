Лосось в обмен на интернет: как у Чили не получилось выйти из-под цифрового контроля США

Представьте: вам нужно позвонить соседу по улице, но связь идет через дом парня с другого района, который читает все ваши разговоры и иногда решает, что вам вообще не стоит общаться.

Примерно в такой ситуации 30 лет живет вся Южная Америка. Вся цифровая инфраструктура завязана на США, поэтому весь траффик идет через американский хаб. Одна авария, один недружественный жест, и континент попросту отключат.

У Чили был план. Будучи солидным экспортером меди, лития, лосося и пр. в Азию (особенно Китай), страна органично нуждалась в оперативной передачи информации между Азиатско-Тихоокеанским регионом, поскольку через США эти данные идут с задержкой. Если бы существовал прямой интернет-кабель с Азией, то Чили становилась бы цифровыми вратами в Южную Америку. Все данные из таких стран, как Бразилия, Аргентина, Перу и т.д., текли бы через чилийские узлы, принося доход от телеком-инфраструктуры, создавая рабочие места, принося инвестиции и поднимая стратегическое влияние государства.

Відео дня

Поэтому проект прямого соединения кабелем с ближайшей точкой в Азии выглядел очень логично и оправдано со всех сторон. "Нитка" Chile-China Express длиной 20 000 км должна была пролегать по дну Тихого океана и соединить Вальпарасио с Гонконгом. Проект стоимостью в $500 млн готова была выполнить китайская госкомпания China Mobile.

Но тут чилийским чиновникам позвонили из Госдепа. По сути, Сантьяго дали понять: если хотите сохранить хорошие отношения с Вашингтоном, китайский вариант лучше забыть.

В итоге, если 27 января 2026-го Чили подписала концессию на 30 лет, то уже через два дня ее отозвала, сославшись на технический сбой. Вместо проекта с Гонконгом Чили довольствовалась проектом с Google, который к 2027-му должен соединить Чили и Австралию кабелем Гумбольдта. А уже оттуда будет осуществлять связь с Китаем.

Но США пошли дальше и аннулировали визы троим чилийским чиновникам с формулировкой "угроза региональной безопасности в нашем полушарии". Слово "наше" здесь — не оговорка, а прямая цитата из доктрины Монро полуторавековой давности: Латинская Америка как задний двор США, где хозяин сам решает, кому там можно ставить кабели. Идиому "наше полушарие" активно использует в своих речах и Дональд Трамп, например, 5 января после операции против Николаса Мадуро.

Кстати, это не первый раз: еще в 2019-м Госсекретарь США Майк Помпео уже давил на Чили, чтобы та свернула похожий проект кабеля до Шанхая. Так что дежавю у чилийских чиновников должно быть профессиональное.

Кстати, у нового президента Чили Хосе Антонио Каста задача вообще со звездочкой. С одной стороны, он всячески заявляет, что США — союзник номер 1, а Дональд Трамп — его друг. С другой же стороны, Китай — крупнейший торговый партнер, медь и литий продается на $38 млрд в год.

Но с кабелем получился парадокс. Путь к Азии получился длиннее, дороже и о будущих "цифровых вратах" — это мы еще посмотрим. И отметим про себя, насколько интернет стал таким же объектом разборок в геополитике. То США запрещают соединяться с кем попало, то Иран грозит оборвать подводные кабеля.

Какая шикарная аналогия с марионеточными странами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник