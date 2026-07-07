Лосось в обмен на интернет: как у Чили не получилось выйти из-под цифрового контроля США
США при Дональде Трампе воспринимают Латинскую Америку как собственную территорию, которая не имеет право на то, что не нравится Вашингтону. Эксперт по деньгам Павел Дукач приводит пример этого неоимпериализма — когда Чили захотела себе быстрый интернет из Китая, но США это запретили, сохраняя за собой монополию на цифровую инфраструктуру.
Представьте: вам нужно позвонить соседу по улице, но связь идет через дом парня с другого района, который читает все ваши разговоры и иногда решает, что вам вообще не стоит общаться.
Примерно в такой ситуации 30 лет живет вся Южная Америка. Вся цифровая инфраструктура завязана на США, поэтому весь траффик идет через американский хаб. Одна авария, один недружественный жест, и континент попросту отключат.
У Чили был план. Будучи солидным экспортером меди, лития, лосося и пр. в Азию (особенно Китай), страна органично нуждалась в оперативной передачи информации между Азиатско-Тихоокеанским регионом, поскольку через США эти данные идут с задержкой. Если бы существовал прямой интернет-кабель с Азией, то Чили становилась бы цифровыми вратами в Южную Америку. Все данные из таких стран, как Бразилия, Аргентина, Перу и т.д., текли бы через чилийские узлы, принося доход от телеком-инфраструктуры, создавая рабочие места, принося инвестиции и поднимая стратегическое влияние государства.
Поэтому проект прямого соединения кабелем с ближайшей точкой в Азии выглядел очень логично и оправдано со всех сторон. "Нитка" Chile-China Express длиной 20 000 км должна была пролегать по дну Тихого океана и соединить Вальпарасио с Гонконгом. Проект стоимостью в $500 млн готова была выполнить китайская госкомпания China Mobile.
Но тут чилийским чиновникам позвонили из Госдепа. По сути, Сантьяго дали понять: если хотите сохранить хорошие отношения с Вашингтоном, китайский вариант лучше забыть.
В итоге, если 27 января 2026-го Чили подписала концессию на 30 лет, то уже через два дня ее отозвала, сославшись на технический сбой. Вместо проекта с Гонконгом Чили довольствовалась проектом с Google, который к 2027-му должен соединить Чили и Австралию кабелем Гумбольдта. А уже оттуда будет осуществлять связь с Китаем.
Но США пошли дальше и аннулировали визы троим чилийским чиновникам с формулировкой "угроза региональной безопасности в нашем полушарии". Слово "наше" здесь — не оговорка, а прямая цитата из доктрины Монро полуторавековой давности: Латинская Америка как задний двор США, где хозяин сам решает, кому там можно ставить кабели. Идиому "наше полушарие" активно использует в своих речах и Дональд Трамп, например, 5 января после операции против Николаса Мадуро.
Кстати, это не первый раз: еще в 2019-м Госсекретарь США Майк Помпео уже давил на Чили, чтобы та свернула похожий проект кабеля до Шанхая. Так что дежавю у чилийских чиновников должно быть профессиональное.
Кстати, у нового президента Чили Хосе Антонио Каста задача вообще со звездочкой. С одной стороны, он всячески заявляет, что США — союзник номер 1, а Дональд Трамп — его друг. С другой же стороны, Китай — крупнейший торговый партнер, медь и литий продается на $38 млрд в год.
Но с кабелем получился парадокс. Путь к Азии получился длиннее, дороже и о будущих "цифровых вратах" — это мы еще посмотрим. И отметим про себя, насколько интернет стал таким же объектом разборок в геополитике. То США запрещают соединяться с кем попало, то Иран грозит оборвать подводные кабеля.
Какая шикарная аналогия с марионеточными странами.
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