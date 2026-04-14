Еда, электроника и топливо: чего лишается мир из-за двойной блокады Ормузского пролива

Двойная блокада узкого горлышка мировых ресурсов

Пока весь мир ждал, что конфликт в Иране останется в зоне, где еще возможны договоренности, произошло обратное. Американский военно-морской флот официально ввел блокаду всего трафика, входящего и выходящего из иранских портов.

Это произошло после того, как более 21 часа переговоров в Исламабаде не привели ни к каким результатам. Перемирие от 8 апреля так и осталось бумажным — пролив не открылся, Иран начал взимать сбор свыше миллиона долларов за судно, а Трамп ответил блокадой с другой стороны. Теперь у пролива фактически два замка: иранский и американский. Но ни у кого нет ключа.

Передовицы мировых СМИ постоянно твердят про цены на нефть. Мы ощущаем их на заправках и буквально ценах на все. Но нефть — это только верхушка айсберга. "Закупорка" Ормузского пролива вкупе с боевыми ударами по перерабатывающим предприятиям уже привели к тому, что глобальный рынок потерял треть удобрений, пятую часть газа, до пятой части нефти и 30% гелия.

Удобрения (мочевина и аммиак)

Около трети мировой морской торговли удобрениями обычно проходит через Ормузский пролив. После остановки экспорта из Катара, ОАЭ и частично Саудовской Аравии рынок потерял примерно 30–40% глобальных объемов. Это совсем не абстрактные биржевые сводки, это азот для кукурузы в Бразилии, пшеницы в Индии, подсолнечника в Европе. Цены на мочевину выросли примерно на 50% с начала войны еще в марте. С тех пор ситуация только ухудшилась. Даже если пролив откроется в ближайшее время, перезапуск производства и логистики займет недели, а у фермеров Северного полушария этих недель уже нет, поскольку посевной сезон идет прямо сейчас.

Сжиженный природный газ (СПГ)

Катар — один из трех крупнейших экспортеров СПГ в мире. Удары по его комплексу Рас-Лаффан в марте привели к снижению мощностей СПГ Катара на 17%, а восстановление займет от 3 до 5 лет. Европа и Азия, которые только-только начали восстанавливать запасы после прошлых кризисов, снова оказались перед дефицитом. Европейские газовые хранилища после зимы 2025/26 гг были заполнены всего на 30%, потребность в новом газе толкнуло фьючерсные цены в 2 раза. Спотовые цены на СПГ в Азии выросли более чем на 140%.

Нефть

Ежедневно через пролив проходило около 20–21 млн баррелей. В условиях блокады мир фактически теряет до 20% нефти, которая обычно шла через пролив, в зависимости от того, насколько быстро удастся перенаправить поставки. Хотя часть нефти удалось переориентировать через Саудовскую Аравию и Ирак, логистика подорожала, а страхование танкеров стало почти запретительным. На фоне объявления американской блокады цена на Brent опять поднялась выше $100.

Гелий

Это, пожалуй, самое недооцененное измерение всего происходящего. Без него не производятся чипы, не работают аппараты МРТ, останавливаются научные исследования. А Катар — второй по величине производитель гелия в мире, обеспечивающий около 33% мирового производства, которые остановились после вывода из строя Рас-Лаффана. Производители чипов по всему миру лихорадочно ищут альтернативные источники, а то, что уже произведено в Катаре, физически не может покинуть зону Персидского залива.

Пока пролив остается "закупоренным", цены продолжают расти. Даже если перемирие удастся превратить в полноценное соглашение и суда пойдут снова, потребуется минимум 3–4 недели, чтобы восстановить нормальный ритм поставок. За это время запасы в ключевых регионах продолжат истощаться.

Все взоры мира сейчас направлены на пролив шириной 34 км, который определяет, сколько будет стоить еда, электроника и топливо в ближайшие месяцы.

