США привлекли более 15 военных кораблей к блокаде Ормузского пролива, — WSJ

Ограничения на доступ к морю вводятся для иранских портов и прибрежных районов вдоль Персидского залива, Оманского залива и некоторых частей Аравийского моря.

В частности, эти корабли могут запускать вертолеты для операций по высадке десанта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, среди этих кораблей — авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами, десантный корабль и другие военные корабли.

Согласно данным мониторинговых сервисов, сейчас корабли приблизились на расстояние 200 километров от берега Ирана. Это ближайшее расстояние, на которое с момента начала войны приближался американский флот. Это означает, что корабли США оказываются в зоне досягаемости иранских ракет и дронов, говорится в сообщении.

В сообщении для моряков от UK Maritime Trade Operations, связанной с Королевским флотом Великобритании, говорится о том, что ограничения на доступ к морю вводятся для иранских портов и прибрежных районов вдоль Персидского залива, Оманского залива и некоторых частей Аравийского моря.

В свою очередь Тегеран уже предупредил, что будет атаковать американские корабли, если они попытаются блокировать судоходство из и в иранские порты.

Блокада Ормузского пролива: что говорит Дональд Трамп

Зато Дональд Трамп после своих угроз уничтожить все корабли Ирана сообщил, сколько судов прошли через пролив.

"Вчера через Ормузский пролив прошло 34 судна, что является наибольшим показателем с момента начала этого бессмысленного закрытия", — написал он.

Позже, общаясь с журналистами в Белом доме, он снова пригрозил Ирану, сообщает Clash Report.

"Если Иран не заключит сделку в течение двух недель, последствия будут неприятными. Мы не можем предоставить ядерное оружие группе людей, которые в течение 47 лет не приносили ничего, кроме хаоса", — сказал он.

Также Дональд Трамп заявил, что иранцы сами связались с его администрацией сегодня утром и выразили желание заключить сделку.

"Сегодня утром нам позвонили нужные люди в Иране... они хотят заключить сделку", — подчеркнул президент США.

Перед тем президент США Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ирана в районе Ормузского пролива и пригрозил немедленным уничтожением любых иранских быстроходных судов, которые приблизятся к американским силам. Он также сообщил о значительных потерях иранского флота во время войны между США и Ираном.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке цены на газ в Европе резко вырослииз-за рисков для поставок энергоносителей. Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа, оказался под угрозой блокировки. Из-за этого рынки отреагировали ростом стоимости ресурсов и усилением энергетической нестабильности.