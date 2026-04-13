США начали блокаду Ормузского пролива: Трамп заявил об уничтожении иранского флота

Президент США Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ирана в районе Ормузского пролива и пригрозил немедленным уничтожением любых иранских быстроходных судов, которые приблизятся к американским силам. Он также сообщил о значительных потерях иранского флота во время войны между США и Ираном.

Трамп предупредил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к морской блокаде США в отношении Ирана, будут уничтожены. Трамп сделал эту угрозу вскоре после того, как блокада США на суда, прибывающие и выезжающие из Ирана, должна была вступить в силу.

"ВМС Ирана лежат на дне моря, полностью уничтожены — 158 кораблей. Мы не поразили их небольшое количество, как они говорят, "быстроходных кораблей", потому что мы не считали их большой угрозой. Предупреждение: если любой из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен, используя ту же систему убийств, которую мы используем против наркоторговцев на лодках в море. Это быстро и жестоко. P.S. 98,2% наркотиков, поступающих в США по океану или по морю, прекратились! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", — написал Трамп в Truth Social.

Трамп имел в виду десятки ударов США по судам, подозреваемых в транспортировке наркотиков в Карибском бассейне и Тихом океане с сентября, во время кампании, в результате которой погибло по меньшей мере 110 человек.

До того Иран фактически закрыл Ормузский пролив, перекрыв жизненно важный водный путь, по которому обычно транспортируется около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, в ответ на американо-израильские удары.

Теперь флот Ирана в значительной степени уничтожен, сообщает информационное агентство Reuters. Но Корпус стражей исламской революции Ирана все еще имеет много вариантов, включая быстроходные корабли, мини-подводные лодки, мины и даже гидроциклы, начиненные взрывчаткой, заявил в прошлом месяце Том Шарп, командующий Королевского флота в отставке.

Иран заявил, что будет атаковать все порты в Персидском заливе и вблизи него, если его собственные судоходные узлы окажутся под угрозой. Это обостряет противостояние по проливу, который Тегеран контролировал в течение большей части конфликта.

Напомним, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке цены на газ в Европе резко вырослииз-за рисков для поставок энергоносителей. Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа, оказался под угрозой блокировки. Из-за этого рынки отреагировали ростом стоимости ресурсов и усилением энергетической нестабильности.

Ранее мы также информировали, что конфликт между Ватиканом и США обострился после заявления Папы Римского, который ответил на риторику Дональда Трампа. Понтифик заявил, что не боится позиции американского президента и призвал к сдержанности. Это добавило политического напряжения к уже сложной ситуации вокруг войны с Ираном.