США почали блокаду Ормузької протоки: Трамп заявив про знищення іранського флоту

Президент США Дональд Трамп заявив про початок морської блокади Ірану в районі Ормузької протоки та пригрозив негайним знищенням будь-яких іранських швидкохідних суден, що наблизяться до американських сил. Він також повідомив про значні втрати іранського флоту під час війни між США та Іраном.

Трамп попередив, що будь-які іранські кораблі, які наблизиться до морської блокади США щодо Ірану, будуть знищені. Трамп зробив цю погрозу невдовзі після того, як блокада США на судна, що прибувають та виїжджають з Ірану, мала набути чинності.

"ВМС Ірану лежать на дні моря, повністю знищені — 158 кораблів. Ми не вразили їхню невелику кількість, як вони кажуть, "швидкохідних кораблів", бо ми не вважали їх великою загрозою. Попередження: якщо будь-який із цих кораблів наблизиться до нашої блокади, його буде негайно знищено, використовуючи ту саму систему вбивств, яку ми використовуємо проти наркоторговців на човнах у морі. Це швидко та жорстоко. P.S. 98,2% наркотиків, що надходять до США океаном чи морем, Припинилися! Дякую за вашу увагу до цього питання", — написав Трамп у Truth Social.

Трамп мав на увазі десятки ударів США по суднах, підозрюваних у транспортуванні наркотиків в Карибському басейні та Тихому океані з вересня, під час кампанії, в результаті якої загинуло щонайменше 110 людей.

До того Іран фактично закрив Ормузьку протоку, перекривши життєво важливий водний шлях, яким зазвичай транспортується близько п'ятої частини світових поставок нафти та зрідженого природного газу, у відповідь на американо-ізраїльські удари.

Тепер флот Ірану значною мірою знищений, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Але Корпус вартових ісламської революції Ірану все ще має багато варіантів, включаючи швидкохідні кораблі, міні-підводні човни, міни та навіть гідроцикли, начинені вибухівкою, заявив минулого місяця Том Шарп, командувач Королівського флоту у відставці.

Іран заявив, що атакуватиме всі порти в Перській затоці та поблизу неї, якщо його власні судноплавні вузли опиняться під загрозою. Це загострює протистояння щодо протоки, яку Тегеран контролював протягом більшої частини конфлікту.

Нагадаємо, що на тлі ескалації на Близькому Сході ціни на газ у Європі різко зросли через ризики для постачання енергоносіїв. Ормузька протока, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти і газу, опинилася під загрозою блокування. Через це ринки відреагували зростанням вартості ресурсів і посиленням енергетичної нестабільності.

