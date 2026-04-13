Ескалація конфлікту між Ватиканом і США: Папа Римський заявив, що не боїться Трампа

Папа Лев заявив, що він "не боїться" адміністрації Трампа і продовжить виступати проти війни після того, як президент США виступив із незвичною і різкою критикою його позиції щодо іранського конфлікту.

Дональд Трамп у публікації на Truth Social звинуватив понтифіка в тому, що той "слабкий у боротьбі зі злочинністю і жахливий у зовнішній політиці", а пізніше заявив журналістам, що не є "фанатом" першого "американського Папи". Лев XIV, який вирушив до Алжиру, повідомив журналістам, що не хоче вступати в дискусію з Трампом, але продовжить сприяти миру, пише ВВС.

Папа Римський заявив журналістам на борту свого літака, що прямував до Алжиру, що він бачить себе не в ролі політика, а миротворця.

"Я не боюся адміністрації Трампа і не боюся голосно заявляти про послання Євангелія, адже саме для цього я тут, і саме для цього існує Церква. Я не хочу вступати в дискусію з Трампом. Занадто багато людей сьогодні страждають у світі. Занадто багато невинних людей гине. І я думаю, хтось повинен встати і сказати: є кращий спосіб із цим впоратися", — заявив Папа журналістам.

Як правило, глава Ватикану рідко безпосередньо коментує заяви світових лідерів. Але заради президента США він зробив виняток.

У США проживає понад 70 мільйонів католиків, що становить близько 20% населення. Серед них — віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс.

Заяви Трампа пролунали в той момент, коли понтифік вирушив у 11-денну поїздку до Африки, свою другу велику закордонну поїздку з моменту обрання минулого року.

Раніше президент США заявляв, що Папі Римському "варто було б узяти себе в руки" і що він "слабкий у питаннях ядерної зброї", вочевидь, маючи на увазі спроби Тегерана стати ядерною державою, які називаються однією з причин війни США та Ізраїлю з Іраном.

Дональд Трамп напав на главу католицької церкви

Він також припустив, що понтифіка обрали "тому що він американець".

"Якби я не був у Білому домі, Лев не опинився б у Ватикані", — заявив Трамп, зазначивши, що Папа "не дуже добре справляється зі своєю роботою".

Папа Римський неодноразово публічно засуджував глобальні конфлікти і закликав до деескалації на Близькому Сході.

Коли Трамп пригрозив Ірану, заявивши, що "сьогодні вночі загине ціла цивілізація", він відповів, що ця заява "абсолютно неприйнятна".

Папа Римський також розкритикував жорстку імміграційну політику Трампа.

Черговий скандал Трампа і Ватикану послідував за новиною про те, що папського нунція викликали в Пентагон, де йому довелося вислуховувати погрози. Це не був офіційний візит, який набув розголосу завдяки журналістам.

Тим часом Дональд Трамп укотре висловив невдоволення НАТО і попередив Іран, що Сполучені Штати здатні практично миттєво знищити країну.